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مراسلة قناة القاهرة الإخبارية في عمان تشرح طرق حكومة الأردن في التعامل مع التضخم العالمي

كتب:

محمد أسامة رمضان
09:01 م | الأحد 06 نوفمبر 2022
آية السيد

آية السيد

قالت آية السيد، مراسلة القاهرة الإخبارية في الأردن، إن هناك تثبيت لسعر الدينار الأردني مقابل الدولار الأمريكي، لذلك هناك نسبة وتناسب في سعر الدولار في الأردن، فإذا ارتفع أو نقص فيكون بمقدار نصف قرش أو قرش تقريبا، لذلك ليس هناك معضلة في سعر العملة، لكن المعضلة الأكبر في التضخم الخارجي، وهناك تأثر مباشر للأردن من الجانب الاقتصادي، خاصة أن محافظ البنك المركزي الأردني، بداية العام الجاري، ذكر أن التضحم ارتفع 2.2% ومن المتوقع أن يرتفع في النصف الثاني من 2022 لما يقارب 4 إلى 5%.

وأضافت خلال مداخلة لبرنامج «المراقب»، الذي تقدمه الإعلامية دينا سالم على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن الأردن تأثر بالتضخم من ناحية ارتفاع السلع المرتبطة بأسعار المشتقات النفطية عالميا، بمعنى أن المشتقات النفطية عندما ترتفع فإن الأردن يتأثر بذلك، وترتفع الأسعار شهريا، لذلك تحاول الحكومة تثبيت سعر النفط والمشتقات النفطية.

وأوضحت أن الحكومة الأردنية، تحاول جاهدة تنشيط اقتصادها، خاصة منذ الأزمة الأوكرانية، «بسبب شح بعض المواد أو صعوبة وصول بعض السلع الغذائية، والأردن يحاول تنشيط استثاماراته إلى جانب تنشيط التبادل التجاري مع الدول العربية المجاورة من أجل النهوض بالاقتصاد»، خاصة أن هناك تأثر مباشر من بعد جائحة كورونا، ولحقها الأزمة الأوكرانية الروسية، وأدى ذلك إلى ركود الاقتصاد الأردني إلى جانب تكدس بعض السلع بسبب قلة الرواتب في الأردن وعدم استطاعة المواطن الأردني الحصول على كل المواد الأساسية والمستلزمات اليومية للمنزل.

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