غادة والي لقناة القاهرة الإخبارية: تغير المناخ قضية وجودية.. وCOP27 تشهد موضوعات مهمة

قالت الدكتورة غادة والي، مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات، إن مؤتمر المناخ الأهم في مؤتمرات الأمم المتحدة، ومن حيث الحجم يعد الأكبر على الإطلاق ويشهد حضور أعداد غير مسبوقة: «لدينا 50 ألف مشارك ما بين حاضرين بأنفسهم ومشاركين عبر الإنترنت، وهناك ما يتجاوز 3 آلاف جمعية أهلية ومنظمة غير حكومية، وعدد الحاضرين والمشاركين من الجامعات الأهلية والمجتمع المدني تخطى حاجز الـ10 آلاف جمعية أهلية، ولدينا 1500 فاعلية».

التحول من الأقوال إلى الأفعال

وأضافت خلال استضافتها على هامش لقاءات قمة المناخ على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن قمة الرؤساء التي تبدأ غدا، على مائدتها الكثير من الموضوعات المهمة، بالإضافة إلى العنوان الرئيسي الذي تبنته مصر، وهو التحول من الأقوال إلى الأفعال، وإيجاد مجالات لتمويل برامج لمواجهة التغيرات المناخية، مشيرة إلى أن المناخ قضية وجودية.

التغيرات المناخية تؤثر على جميع الدول

وتابعت: «يجب أن نظل متفائلين وأن يكون لدينا أمل لأن الأمر أصبح وجوديا ويؤثر على كل دول العالم، فأوروبا شهدت جفافا غير مسبوق على مدى الـ50 عاما السابقة، وإفريقيا شهدت جفافا في بعض المناطق كالقرن الإفريقي وهو الأشد منذ 40 سنة، ومناطق أخرى شهدت فيضانات وسيول مثل باكستان».