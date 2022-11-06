أستاذ بجامعة عين شمس: تنظيم مصر لقمة المناخ يعكس ثقلها الدولي سياسيا واقتصاديا وحضاريا

قال الدكتور عبد المسيح سمعان، أستاذ بكلية الدراسات العليا والبيئة بجامعة عين شمس، إن تنظيم مصر لمؤتمر المناخ كوب 27 يعكس ثقلها على المستوى السياسي والاقتصادي والحضاري، مشيرًا إلى أن القاهرة تقدمت بطلب لاستضافة مؤتمر المناخ السابق «جلاسكو 2021»، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي قامت بها الحكومة بمجال تغير المناخ، وهو ما دفع دول العالم للموافقة على استضافة مصر لـCOP27 الذي انطلقت فعالياته اليوم.

معظم المصانع تعمل بالوقود الأحفوري

وأضاف سمعان، في حوار مع الإعلامية مروة مجدي ببرنامج «مصر جميلة» على شاشة القناة الثانية المصرية، أن أهم مظاهر التلوث البيئي تلوث الهواء، الذي يسهم بنسبة كبيرة في التغيرات المناخية، مشيرًا إلى أن معظم المصانع الموجودة حاليًا على مستوى العالم تعمل باستخدام الوقود الأحفوري، كما أن كل وسائل النقل كالطائرات والسيارات التي يتخطى عددها الملايين تعمل كذلك بالوقود الأحفوري.

تضاعف نسبة الكربون

وأوضح الأستاذ بكلية الدراسات العليا والبيئة بجامعة عين شمس، أن الوقود الأحفوري كالفحم والبترول ينتج عن حرقه ثاني أكسيد الكربون، مشيرًا إلى أن نسبة ثاني أكسيد الكربون بالهواء 280 جزءا بالمليون، وهي النسبة التي تعد قليلة جدًا، إلا أن هذه النسبة من الكربون زادت وتضاعفت نتيجة التطور الصناعي الذي شهدته الدول المتقدمة عقب انتهاء الحرب العالمية والتنمية التي حدثت في العالم خلال ذلك الوقت.