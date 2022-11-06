«العدل للدراسات»: كوب27 يستهدف دعم الدول الأقل قدرة على مواجهة التغيرات المناخية

قال الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن «كوب 27» يختلف عن المؤتمرات السابقة في الكثير من النقاط، كون مؤتمر المناخ بشرم الشيخ العام الجاري يستهدف الخروج من حيز التعهدات والاتفاقات بقمة جلاسكو ومؤتمر باريس إلى التنفيذ، في ظل التحديات والتغيرات العالمية التي تواجه العالم.

كوب 27 جاء بتوقيت هام يعاني فيه دول العالم من أزمة غذاء

وأضاف «عادل» في مداخلة هاتفية على فضائية «النيل للأخبار»، أن كوب 27 ليست قمة التعهدات والاتفاقات وإنما قمة الالتزامات بتنفيذ كافة التعهدات السابقة، مشيرًا إلى أن توقيت القمة يأتي في وقت يعاني منه العالم من أزمات بالصحة والغذاء، وهي قضايا هامة جدًا مرتبطة بالمناخ، وهو ما يفسر أن المحاور الرئيسية الموجودة بالدائرة المستديرة لهذه القمة هو ملف الأمن الغذائي والأمن البيئي.

كوب 27 يستهدف دعم ومساندة الدول النامية على مواجهة التغيرات المناخية

وأوضح رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية أن كوب 27 يستهدف دعم التعاون ومساندة الدول الأقل قدرة على مواجهة التغيرات المناخية والحصول على التمويل المادي والفني والتكنولوجي لمساعدتهم على التعايش في ضوء ظواهر التغيرات المناخية الأخيرة.

صيغة إلزامية للدول المتسببة في زيادة الانبعاثات

وأشار «عادل» إلى أن الدور الأكبر لمواجهة التغيرات المناخية سيقع على عاتق الدول الكبرى وجهات التمويل، ومحاولة إلزام الدول المتسببة في الانبعاثات الكربونية والأضرار المترتبة على استخدام الوقود الأحفوري، بدعم الدول الأخرى التي لم يكن لها أي دور في هذه الانبعاثات ولم تتسبب بها وتضررت من الدول الصناعية الكبرى المسؤولة عن هذه الظواهر.