مراسل قناة القاهرة الإخبارية من بيروت: لبنان بدأ خطوات «الدولرة» بعد تهاوي العملة المحلية

ذكر أحمد سنجاب، مراسل «القاهرة الإخبارية» من بيروت، أن لبنان يعاني بسبب ارتفاع فائدة الدولار، موضحا أن هناك أكثر من سعر صرف للدولار في لبنان، هناك السعر الرسمي الثابت منذ 25 عاما، وهو 1507 ليرات لكل دولار، بينما يصل في السوق الموازية إلى 38 ألف ليرة للدولار الواحد، وفي المنصة الرسمية الحكومية نحو 30 ألف ليرة للدولار.

ولفت خلال مداخلة عبر برنامج «المراقب» على شاشة «القاهرة الإخبارية»، إلى أن ارتفاع الدولار رفع أسعار السلع وجميع الخدمات في البلاد، وذلك بشكل شبه يومي دون أي رادع، فالمستوردون يلجأون لتشغيل الكهرباء بأنفسهم عبر المولدات التي تعمل بالوقود، ووصل سعر لتر البنزين إلى دولار تقريبا، ما يمثل عبئا كبيرا.

وقال إن هناك الكثير من المتاجر والمطاعم تتجه إلى الدولرة، وهي التعامل بالدولار بدلا من العملة المحلية، بخاصة المطاعم الكبرى، وذلك لتحمي نفسها من تغير سعر الصرف الذي يحدث بشكل يومي.