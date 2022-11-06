حماية البيئة باليمن لقناة «القاهرة الإخبارية»: نتمنى الحصول على منح صندوق وطن أخضر بشكل سلس

قال عبد الرقيب العكيشي، مدير إدارة التكيف بالهيئة العامة لحماية البيئة في اليمن، إن اليمن كانت بين صفوف الحاضرين بمؤتمر المناخ وتأمل في مساعدة الدول المتقدمة لها في بعض الأضرار التي لحقت بها بسبب التغيرات المناخية الأخيرة، موضحا أنه من الضروري أن تفي الدول المتقدمة بوعدها وفقا لاتفاقية باريس لحماية البيئة والمناخ.

العكيشي: مشكلة اليمن تكمن في قضية التكيف

وأضاف مدير إدارة التكيف بالهيئة العامة لحماية البيئة في اليمن، خلال حوار له بالفقرة الإخبارية على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن مشكلة اليمن تكمن في قضية التكيف، موضحا رغبته في أن تكون التمويلات الدولية سلسة، وذلك من أجل مساعدة اليمن في إصلاح جزء بسيط من الأضرار التي خلفتها التغيرات المناخية في السنوات الأخيرة.

وتابع العكيشي، أنه يوجد تحرك حكومي كبير في اليمن بشأن ملف التغيرات المناخية، موضحا أن الدولة اهتمت مؤخرا باستيفاء جميع الوثائق والالتزامات الخاصة بتغير المناخ، للحصول على المنح المقدمة من صندوق وطن أخضر، فضلا عن أن الحكومة بدأت بالعمل على برامج التقنيات الملائمة للتغيرات المناخية.

توجد مناطق كثيرة في اليمن لا تحصل على الطاقة

وتابع مدير إدارة التكيف بالهيئة العامة لحماية البيئة في اليمن، أنه توجد مناطق كثيرة في اليمن لا تحصل على الطاقة، وبالتالي استخدم اليمنيون الطاقة البديلة وهي «الطاقة الشمسية»، موضحا أن اليمن تعمل على خطة وطنية للتكيف.

وأشار «العكيشي» إلى أن اليمن عانت لمدة 7 سنوات بسبب وجود الحرب اليمنية، والتي تركت آثارها الضخمة في شتى المجالات على مستوى الدولة، والذي بدوره أدى إلى ضعف النشاطات التي تقوم بها الحكومة من أحل الاهتمام بالتغيرات المناخية.