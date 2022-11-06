«التخطيط» تطلق مبادرة «حياة كريمة لأفريقيا» خلال قمة المناخ

انطلقت فعاليات الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ (COP27)، أمس، بمدينة شرم الشيخ، وتستمر حتى 18 نوفمبر، بحضور عدد من رؤساء دول العالم، ومشاركة دولية واسعة تشمل أكثر من 40 ألف شخص يمثلون حوالى 190 دولة، وعشرات المنظمات الدولية والإقليمية.

وتطلق مصر، خلال فعاليات المؤتمر، مبادرة «حياة كريمة لأفريقيا صامدة أمام التغيرات المناخية»، تتضمن أبرز أعمال أجندة وزارة التخطيط خلال فعاليات المؤتمر، وإطلاق مبادرة «أصدقاء تخضير الموازنات الوطنية للدول الأفريقية والنامية»، وتنظيم يوم الحلول المصرية الذى يختتم فعاليات COP27، وإطلاق مشروع الهيدروجين الأخضر الرئاسى، وتنظم الوزارة العديد من الأحداث الجانبية خلال فعاليات المؤتمر.

«السعيد» تشارك في مناقشات مبادرة المشروعات الخضراء الذكية ودور الدول في توجيه التمويل للمناخ

وتعقد هالة السعيد، وزيرة التخطيط، عدداً من اللقاءات الثنائية، وتشارك فى عدد من الأحداث الرئيسية والجانبية على هامش مؤتمر الأطراف، وتتضمن أجندة مشاركات الوزيرة مشاركتها فى إطلاق الدورة الثانية لمنتدى الفن الدولى، الذى تطلقه رندة فؤاد، رئيس مؤسسة الفن التشكيلى الدولى من أجل التنمية.

وتشارك فى يومى قمة قادة العالم من خلال حدث بعنوان: «متى سيقود القادة؟ ودور الدولة فى تعبئة وتوجيه التمويل للمناخ والصحة» بالجناح الأسكتلندى، وستلتقى بالرئيس التنفيذى لشركة أسترازينيكا خلال فعاليات اليوم الأول من القمة، ومن المقرر أن تلتقى بالمدير العام العالمى لشركة McKinsey & co، ضمن فعاليات اليوم الثانى من القمة، وتشارك السعيد بالحدث الجانبى المنعقد تحت عنوان «معالجة تغير المناخ من خلال برنامج الاستجابة للأمن الغذائى لمجموعة البنك الإسلامى للتنمية».

المشاركة في منتدى الأعمال (BEBA) - الطريق إلى الاقتصاد الأخضر

وتتضمن أجندة مشاركات هالة السعيد في «يوم التمويل»، المشاركة في منتدى الأعمال (BEBA) - الطريق إلى الاقتصاد الأخضر، والمشاركة فى الحدث الجانبى المنعقد تحت عنوان «التعجيل بأهداف التنمية المستدامة من خلال صناديق الثروة السيادية»، والحدث الجانبى بعنوان «إزالة الكربون من أفريقيا ومنظور البورصة المصرية»، فضلاً عن مشاركتها فى حدث «الاستثمار وتمويل تسريع التنمية المستدامة فى سيناريو صافى صفر».