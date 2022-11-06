بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص في تصادم دراجتين ناريتين بالبحيرة

أصيب 5 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث تصادم دراجة نارية وأخرى بطريق الحاجر بمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

إخطار يفيد إصابة 5 أشخاص

ورد إخطار إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة يفيد استقبال المستشفى 5 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة إثر وقوع حادث تصادم بين دراجة نارية وأخرى وجاري عمل الفحوصات الطبية.

تحديد أسماء المصابين

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث تبين إصابة كل من «مدحت محمد طه، 28 سنة، عامل زراعي، أحمد نصر صبحي، 21 سنة، كريم محمد عوض، 21 سنة، محمد أسامة محمد، 20 سنة، حامد سلطان حامد، 26 سنة»، جميعهم عمال زراعيون مقيمون بقرية كوم الفرج بمحافظة البحيرة.

ونقل المصابين إلى مستشفى أبو المطامير العام لتلقي العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.