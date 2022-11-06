أكبر خطة تأمين لزوار قمة المناخ.. إسعاف بحري وإخلاء جوي للحالات الطارئة

أعلنت وزارة الصحة تنفيذ خطة التأمين الطبى لقمة المناخ «COP27»، التى تستضيفها مصر فى شرم الشيخ، وذلك فى إطار حرص الدولة على التأمين الطبى للفعاليات والأنشطة الكبرى، التى تُقام على أرض مصر.

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى للوزارة، إن محاور خطة التأمين الطبى تتضمّن الخدمات العلاجية، والإجراءات الوقائية، والخدمات الإسعافية، وخدمات المستشفيات، وتكنولوجيا المعلومات للخدمات الصحية، لحماية المشاركين من الإصابة بالأمراض المعدية، والحماية من التعرّض للأزمات والحوادث الصحية، وتقديم خدمات الإسعاف والطوارئ فى الوقت المناسب، وتقديم الخدمات العلاجية وتوفير الفحوصات التشخيصية وحجز الحالات المرضية فى المستشفيات.

وأوضح «عبدالغفار» أن الخدمات الإسعافية تتضمّن تخصيص 170 سيارة مجهّزة بوحدات عناية مركزة فى محيط قاعات المؤتمر، ومناطق إقامة وتحركات الوفود، وتوزيع سيارات إسعاف على المحاور الرئيسية ومنافذ دخول جنوب سيناء.

وتابع أن منظومة الإسعاف تشمل سيارات ذاتية التعقيم لمكافحة العدوى، وسيارات تدخل سريع، و«لانش إسعاف بحرى»، وسيارات «جولف كار»، و«اسكوترات إسعاف كهربائية»، وخدمة الإخلاء الجوى فى الحالات الضرورية والطارئة، وسيارات الدعم اللوجيستى وسيارات الصيانة الميكانيكية، وصيانة الأجهزة الطبية لسيارات الإسعاف، بجانب تطعيمات العاملين، وأعمال صحة البيئة والرقابة على الأغذية، والحجر الصحى، وأعمال مكافحة ناقلات الأمراض، والمعمل المتنقل لرصد جودة الهواء، وأعمال الفرق الوقائية.

«عبدالغفار»: تطعيم 18 ألفا من عمال السياحة والسائقين بلقاحات كورونا

وكشف «عبدالغفار» عن تطعيم أكثر من 18 ألفاً من العاملين بالمنشآت السياحية وسائقى السيارات بشرم الشيخ بلقاحات كورونا، وتطعيم أكثر من 11 ألفاً و200 من مقدمى الطعام بالفنادق ضد الالتهاب الكبدى «A»، مشيراً إلى المرور على 145 فندقاً، لمتابعة أعمال صحة البيئة بمحطات التحلية، ومحطات معالجة الصرف، ومطابقة حمامات السباحة وخزانات المياه للمعايير الصحية، والمرور على 173 منشأة غذائية، ضمن حملات الرقابة على الأغذية.

وأضاف أن إجراءات الحجر الصحى بالمطارات ومنافذ دخول محافظة جنوب سيناء، تتضمّن جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، التى تهدف إلى اكتشاف أى حالة مصابة بأمراض معدية، ومناظرة الوافدين من خلال أجهزة مراقبة الكاميرات والبوابات الحرارية وأجهزة قياس درجة الحرارة «عن بُعد» والمناظرة البصرية للركاب والقادمين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على الرحلات الأساسية أو الخاصة أو رحلات البضائع، ومراجعة الشهادات الصحية الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء للقادمين من الدول التى ينتشر بها المرض.

وأشار إلى أن الخطة تتضمّن مكافحة البعوض وناقلات الأمراض من خلال 32 سيارة محمّلة بأجهزة ضباب و102 فريق وقائى، وتوزيع طعوم القوارض، بمختلف المناطق وداخل الفنادق ومناطق الضيافة، وعمل دورة ضباب صباحية ومسائية بأجهزة الضباب المحمّلة على السيارات فى جميع الأحياء.

وكشف «عبدالغفار» عن تجهيز معمل متنقل لرصد جودة الهواء، المحيط بجمع وقياس عينات من ملوثات الهواء لتقييم حالته، مقارنة بمعايير الهواء النظيف، حيث تقوم الأجهزة بالرصد اللحظى وقياس أكاسيد النيتروجين والكربون والكبريت والأجسام العالقة، وأجهزة لقياس حركة الرياح ونسب الرطوبة فى الهواء ودرجة الحرارة للوقوف اللحظى على حالة الطقس وتخصيص 3 عيادات لإجراء اختبارات التحليل السريع لفيروس كورونا داخل مناطق الاستقبال بالمنطقتين الزرقاء والخضراء.

توصية المشاركين بضرورة الحصول على الجرعات التنشيطية للتطعيم ضد كورونا

وأكد «عبدالغفار» توصية المشاركين بضرورة الحصول على الجرعات التنشيطية للتطعيم ضد فيروس كورونا، والالتزام بارتداء الكمامات، خاصة فى الأماكن المزدحمة، أو القاعات المغلقة، مشيراً إلى تجهيز 6 عيادات طبية بمقر المؤتمر، تتضمن 4 عيادات بالمنطقة الزرقاء، وعيادتين بالمنطقة الخضراء، وتوفير 9 فرق إنقاذ، وتجهيز وتشغيل 30 عيادة ثابتة، و20 عيادة متنقلة مجهّزة، بفنادق إقامة الوفود لتقديم الخدمات الطبية للمشاركين.

ونوه بتجهيز مستشفى شرم الشيخ الدولى بكل التجهيزات الطبية والقوى البشرية اللازمة للتعامل مع الحالات المرضية، مضيفاً أنه تم تجهيز 20 مستشفى للإخلاء بمحافظة جنوب سيناء، ومحافظات إقليم قناة السويس والقاهرة الكبرى، وتخصيص مستشفيات للتعامل مع حالات الحروق، ومستشفيات مخصّصة للتعامل مع الأمراض المعدية وعزلها، مؤكداً توافر جميع المستلزمات والأجهزة الطبية وأكياس الدم وفصائلها بجميع مستشفيات الإخلاء، وتجهيز مستشفى ميدانى لأول مرة، للتأمين الطبى للمؤتمر، داخل نطاق المركز الدولى للمؤتمرات لتيسير حصول الوفود المشاركة على خدمات الرعاية الصحية، ويعمل على مدار 24 ساعة، للتدخّل السريع فى حالات الطوارئ.

وأوضح «عبدالغفار» أن المستشفى يعمل بالطاقة النظيفة والمتجدّدة تماشياً مع أهداف مؤتمر المناخ، ويضم 4 أسرة للاستقبال والطوارئ، و20 سرير عناية متوسطة، و4 أسرة رعاية مركزة، وغرفة عمليات متكاملة مجهّزة للتعامل مع جميع الحالات الطبية والحرجة، ووحدة أشعة (سينية، تليفزيونية، مقطعية)، ومعملاً للتحاليل الطبية، وصيدلية.

وأشار إلى تخصيص خط ساخن للاستفسار عن الخدمات الطبية التى تقدمها وزارة الصحة خلال المؤتمر، وتوفير QR code تتم قراءته من خلال الهواتف المحمولة، ويحتوى على كل المعلومات المتعلقة بالخدمات الطبية وأماكن تمركزها بشرم الشيخ.