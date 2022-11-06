مسابقة في مستشفى بروك للحيوان بالأقصر: «هنختار أجمل حصان وعربة حنطور»

أن تسمع عن مسابقة لاختيار موهبة ما فهذا طبيعي، لكن أن تسمع عن تنظيم مسابقة لاختيار أجمل «حصان وعربة حنطور»، ربما يبدو غريبا للبعض، لكنه حدث بالفعل في مستشفى بروك الخيري، لعلاج الحيوان بالأقصر، الذي أعلن عن مسابقة لاختيار أجمل حصان وعربة حنطور، على مدار شهر كامل.

300 عربة حنطور تشارك في مسابقة مستشفى بروك

300 عربة حنطور، تقدم أصحابها للمسابقة، وعشرات الأحصنة، وفق الدكتور فتحي سلمي، مدير مديرية الطب البيطري بالأقصر، وأسفرت عن فوز أجمل 3 خيول وعرباتها ضمن المراكز الثلاثة الأولى حصلوا على كؤوس ومبالغ مالية، كما جرى اختيار 7 عربات حنطور طبقا لمعايير المسابقة، حصلوا على شهادات تقدير ومبالغ لجميع الفائزين في المسابقة والمسابقات الماضية.

وفاز بالمركز الأول في المسابقة، أحمد أيمن حمام، فيما فاز سيد بدوي محمد، بالمركز الثاني، وحصل أبوالجود كمال، بالمركز الثالث.

معايير اختيار أجمل حصان وعربة حنطور، كانت محددة وفق مدير عام الطب البيطري في الأقصر، أهما مظهر وشكل العربة، الحالة الصحية للحيوان، نظافة الحصان وعمره، ومظهر صاحب العربة نفسه، بواقع 8 درجات للحصان ودرجتين للعربة، وجرت عملية الاختيار من لجنة مشكلة من مستشفى بروك، بحضور مستر ريتشارد دورز، حفيد بروك، والدكتور عماد نعوم، نائب المدير العام مستشفى بروك القاهرة، والدكتور غايس داود، مدير مستشفى بروك بالأقصر، والدكتور أمين محمد حراجي، والدكتور وائل حجاج أطباء مستشفى بروك الخيري لعلاج الحيوان بالأقصر.

إرشادات للمواطنين بالحفاظ على الحيوانات

مرض السعار والتأكيد على تحصين جميع الخيول ضد هذا المرض، وتوعية الحضور بأهمية تحصين الحيوانات وأهم الإرشادات للمواطنين وأصحاب عربات الحنطور والتأكيد على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والاشترطات البيئية والظهور بالمظهر المشرف أمام السائحين وذلك حفاظا على صحة سلامة المواطنين وصحة وسلامة الحيوانات، كانت الكلمة التي ألقاها مدير عام الطب البيطري بالأقصر، أمام الحضور.