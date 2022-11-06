وكالة أمريكية: كورونا يتراجع في العالم.. واليابان وكوريا تغردان خارج السرب بتزايد الإصابات

لا يزال وضع فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم يتراجع، حيث تراجع نحو 18% حالات أسبوعية و23% انخفاضًا في الوفيات، على الرغم من أن آسيا تشهد ارتفاعًا في الإصابات، خاصة اليابان وكوريا الجنوبية، وسط اثنين من المتغيرات الفرعية الجديدة من فيروس أوميكرون، بحسب ما ذكرته وكالة «يونايتد برس إنترناشيونال» الأمريكية.

انخفض عدد الوفيات اليومية في جميع أنحاء العالم

في الأسبوع الماضي، ارتفعت الحالات بشكل ملحوظ في اليابان وكوريا الجنوبية فقط على مدار 7 أيام بين الدول التي لديها ما لا يقل عن 25 ألف إصابة، وانخفض عدد الوفيات اليومية في جميع أنحاء العالم إلى 545 حالة وفاة، اليوم الأحد، وهو أقل عدد منذ يوم 14 مارس 2020.

كما هناك بعض الدول لا تقدم بيانات في عطلات نهاية الأسبوع، وذهبت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إلى التحديثات الأسبوعية.

اليابان وكوريا الجنوبية تسجل أكبر عدد من الإصابات الأسبوعية

وأبلغت اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا عن زيادات في الوفيات والحالات في الأسبوع الماضي.

وسجَّلت اليابان أكبر عدد من الإصابات الأسبوعية، نحو 375 ألف حالة بزيادة 38%، واحتلت المرتبة 7 في الوفيات عند 387، بزيادة قدرها 6%.

وجاءت الإصابات في كوريا الجنوبية البالغ عددها نحو 297 ألف حالة في المرتبة الثانية في العالم، بزيادة قدرها 27%، وبلغ عدد الوفيات 223، بزيادة 42% في المرتبة الثانية عشرة.

وتراجعت ألمانيا، التي سجلت أكبر عدد من الحالات الأسبوعية الأسبوع الماضي، إلى المركز الثالث عند نحو 252 ألفا في انخفاض بنسبة 37%، بعد خمسة أسابيع من زيادة بنسبة 60%، وتعد ثاني أكبر عدد وفيات بنحو 1062.

أستاذ الأمراض المعدية يريد تطعيم الناس ضد فيروس أوميكرون

وقال أتسو حمادة، أستاذ الأمراض المعدية بجامعة طوكيو الطبية، إن الناس يميلون إلى تهوية الأماكن الداخلية في كثير من الأحيان في الطقس البارد، وهناك ازدحام في الأماكن العامة.

وأضاف «حمادة» أننا نريد تطعيم الناس ضد فيروس أوميكرون والأنفلونزا في وقت مبكر مع اتخاذ الإجراءات الأساسية للوقاية من العدوى، كما حث الناس على ارتداء الأقنعة في الأماكن المزدحمة.