عضو بمجلس الشيوخ لـ محمد الباز: مصر منورة جدا في مؤتمر المناخ

تحدث الدكتور عبدالمنعم سعيد عضو مجلس الشيوخ، عن دلالات قمة المناخ COP27، على أرض مصر، قائلًا «مصر منورة جدًا في المؤتمر، بحقيقة مدينة شرم الشيخ، وبحكم التنظيم لمؤتمر معقد».

وأضاف سعيد، خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، في برنامج «آخر النهار» المذاع عبر فضائية «النهار»: «مؤتمر المناخ خلى الناس تشوفنا في حتة تانية غير الحتة اللي البعض عايزين يشوفونا فيها».

منافسة شديدة بين موضوع مؤتمر المناخ وبين الأزمة الروسية الأوكرانية

ولفت عبدالمنعم سعيد، إلى أن هناك منافسة شديدة بين موضوع المؤتمر، وبين الأزمة الروسية الأوكرانية، وهناك تناقض بين النظام الدولي والنظام العالمي، فقضية الأرض والمرأة والأقليات، مشاكل عالمية بامتياز، ونريد انتهاز الفرص الموجودة، لأنه بعد 30 سنة من مبادرات المناخ، نكتشف لو أن المبادرات أخذت طريقها الجدي ما كان وصل الكوكب لهذه الحالة.

وأردف: «نحن أمام أوضاع جديدة تهدد الكوكب والحياة عليها، لا شك بوجود تهديد حقيقي، وخطر واضح وتهديد للإنسانية جمعاء لكن النظام الدولي القائم بعد انتهاء الحرب الباردة، قائم على حالة التنافس والصراع بين الدول والتوتر والنزاع، وكل هذا يؤثر على المناخ».