مصرع طالبة أسفل عجلات قطار في مغاغة بالمنيا

لقيت طالبة مصرعها، أسفل عجلات قطار أثناء عبورها مزلقان السكة الحديد بمدينة مغاغة بمحافظة المنيا، حيث جرى نقل جثتها إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

المتوفاة كانت تعبر المزلقان

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم، مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد مصرع راضية إبراهيم، 21 عاما، طالبة، مقية بقرية العباسية، بمركز مغاغة، أسفلت عجلات قطار أثناء عبور مزلقان السكة الحديد البحري بمدينة مغاغة في شمال المحافظة.

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وجرى نقل جثة الطالبة إلى مشرحة مستشفى مركز مغاغة تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيق وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الحادث.

مصرع عامل صدمه قطار في مركز مطاي

وشهد مركز مطاي الاثنين الماضي حادثا مماثلا، حيث لقي عامل مصرعه أثناء عبور مزلقان السكة الحديد أمام قرية الكفور.

وبالفحص تبين وفاة سامح ممدوح، 21 عاما، مقيم بقرية لطف الله بمركز مطاي، أسفل عجلات قطار قادم من محافظة أسيوط في اتجاه القاهرة أثناء عبور المزلقان، وجرى نقل جثته إلى مشرحة المستشفى المركزي، وصرحت النيابة العامة بالدفن لعدم وجود شبهة جنائية طبية في الوفاة.