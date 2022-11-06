مصرع طالبة أسفل عجلات قطار في محطة قوص بقنا

لقيت ربة منزل مصرعها، صباح اليوم الأحد، صدمها قطار في محطة السكة الحديد بمدينة قوص، جنوب محافظة قنا.

بلاغ بالواقعة

تلقى اللواء إيهاب طه مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد مصرع طالبة أسفل قطار بمزلقان محطة قوص جنوب محافظة قنا.

وبحسب مرفق إسعاف قنا، فإن الطالبة تدعى «ك.م. ن» 14 عاما، سقطت أسفل القطار على المزلقان.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا وسيارة إسعاف، إلى موقع الحادث وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قوص المركزي.

حرر محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وطلبت تحريات المباحث، وجرى انتداب مفتش الصحة.

انتظام حركة قطارات الصعيد

وقال مصدر بالسكة الحديد، إن حركة القطارات لم تتأثر بالحادث في الاتجاهين القبلي والبحري، مؤكدا أنها تسير بشكل طبيعي.