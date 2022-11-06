«مصر قبلة العالم».. محمد الباز: ما يحدث على أرضنا فخر لكل مواطن

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور»، إن ما يحدث الآن على أرض مصر، وبالتحديد في مدينة شرم الشيخ يدعونا للفخر بالبلد، وما تقدمه للعالم.

وأضاف خلال برنامجه «آخر النهار» المُذاع على قناة «النهار»، أن صورة الطائرات التي تهبط على أرض مصر، تؤكد أن مصر الآن قبلة العالم، والكل ينظر إلى مصر الآن على أنها دولة قوية ومستقرة، وقادرة على استضافة «COP27».

وتابع أن «البلد اللى احنا عايشين فيها، ومتابعين اللى بيحصل على أرضها بأعيننا، للأسف بيكون في حملات تشكيك ضدها، وللأسف البعض بيصدق، رغم أننا نرى بأعيننا الحالة التي تعيشها البلد من تطور».

واستعرض «الباز»، مقطع فيديو للإعلامي الكويتي محمد الملا، وهو يتحدث عن مصر، ويوجه رسالة للشعب المصري بضرورة الحفاظ على البلد، إذ قال: «هم يريدون وطن عربي ضعيف من غير مصر، وأن مصر تكون مشغولة بشأنها الداخلي، يا شعب مصر لما انشغل الجيش داخل مصر اعتبرها البعض فرصة، وقامت إثيوبيا ببناء السد، وقام البعض يزرع الإرهاب في سيناء.. مصر اليوم بقادة رئيس مخلص واستطاعت أن تبني حضارة كبيرة ومشروعات ضخمة».

وعلق محمد الباز موجها الشكر للإعلامي محمد الملا: «مصر قوية بشعبها وجيشها، والشعب المصري ذكى وفاهم المؤامرة كويس».

وطالب «الباز» الشعب المصري، بالتعبير عن حبه لبلده، والرد على المشككين في البلد، قائلا: «أنا مش من أنصار التغني بالشعارات وحب الوطن، لكن لازم حب البلد يتحول لواقع، ولازم نعرف أن البلد قادرة على تخطي أي مشاكل».