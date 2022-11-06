محافظ كفر الشيخ يوجه بسرعة تنفيذ الأعمال الإنشائية بكوبري أبو الروس

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ، الأعمال الجارية بكوبري رافد أبو الروس، الذي يربط بين الطريق الزراعي والطريق الدولي الساحلي بمطوبس، ومنها لدمنهور، للربط بين محافظة كفر الشيخ والمحافظات الواقعة على الطريق الدولي الساحلي، ومحافظتي البحيرة والإسكندرية.

جاء ذلك بحضور هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، ومحمد الصمودي، عضو مجلس النواب، واللواء عبد الغفار الديب، رئيس مركز ومدينة فوه.

ووجّه محافظ كفر الشيخ، بسرعة الانتهاء من الأعمال بالكوبري، حتى يجر تشغيل الطريق، والذي يعتبر نقلة كبيرة ضمن الطرق الجديدة التي تشهد المحافظات تشييدها بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

جدير بالذكر، أن محافظة كفر الشيخ تدخل عصر التنمية بإنشاء طريق كفر الشيخ الدائري الجديد «الهوكس» بتكلفة تتجاوز نصف مليار جنيه إضافة إلى طريق «الرياض- سيدي سالم الجديد» وطريق مصرف المحيط بجوار البورصة الدولية للأسماك، والذي يُعد من أهم محاور التنمية الزراعية لربط رافد الطريق الدولى «كفر الشيخ- بلطيم» برافد الطريق الدولي «الروس- أبودنيا- فوه- مطوبس».

ربط كفر الشيخ بالغربية والبحيرة

ويجر تنفيذه على ثلاث قطاعات، القطاع الأول بطول 14 كم، ويتضمن 2 كوبري سطحي، والقطاع الثاني بطول 17 كم، ويتضمن 3 كباري سطحية، والقطاع الثالث 4 كم، ويتضمن 3 كباري سطحية، لنقل الحاصلات الزراعية، ومنتجات مزارع الأسماك بتلك المناطق، ولربط كفر الشيخ بالغربية والبحيرة والطريق الزراعي بطول 36 كم في الاتجاهين.