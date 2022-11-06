محافظ كفر الشيخ يتفقد مستشفى الكلى بفوه

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، مستشفى الكلى بفوه، واطمأن على الخدمات الطبية التي تُقدم لهم، ودار نقاش مع عدد من المرضى عن تلك الخدمات، ومطالبهم، مكلفاً بحُسن معاملتهم، وتقديم كافة أوجه الرعاية لهم.

جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، وهالة أبو السعد عضو مجلس النواب، ومحمد الصمودي، عضو مجلس النواب، واللواء عبد الغفار الديب، رئيس مركز ومدينة فوه، والدكتورة إلهام محمود، وكيل وزارة الصحة، والدكتور طارق الشربيني، وكيل مديرية الصحة بكفر الشيخ.

توفير عدد من الأحهزة الطبية

ووجّه المحافظ، الشكر للأطقم الطبية بالمستشفى وكافة العاملين بها على الجهود التي يبذلونها، إضافة للمشاركة المجتمعية من أهالي فوه، للمساهمة في توفير عدد من الأجهزة الطبية.

افتتاح مدرسة بتكلفة 9.8 مليون جنيه

وكان محافظ كفر الشيخ، قد افتتح مدرسة محمود كامل الزعفراني للتعليم الأساسي إنشاء جديد، التابعة لإدارة فوه التعليمية، بقرية السالمية، بتكلفة 9 ملايين و890 ألف جنيه، كما افتتح أيضاً مدرسة فوه الثانوية الصناعية النسيجية للبنات إنشاء جديد، بتكلفة 16 مليون جنيه، ضمن المشروعات الجاري افتتاحها تزامنًا مع الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة.