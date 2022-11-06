رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية يوجه بتفعيل الأنشطة الطلابية بمعاهد دسوق

أجرى الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، جولة تفقدية لمتابعة سير العملية التعليمية بإدارة دسوق التعليمية الأزهرية، اليوم الأحد؛ من أجل الاطمئنان على مدى انتظام العمل الدراسي بالمعاهد الأزهرية.

وحرص، على متابعة سير العمل الدراسي بمعهد الشباسية الابتدائي الأزهري بدسوق، وشهد فعاليات طابور الصباح والإذاعة المدرسية بالمعهد، كما اطلع على نسب الحضور الطلابي، وتواجد المُعلمين والموجهين بالمعهد، ومناقشة الطلاب لقياس مدى المستوى العلمي لديهم.

بتفعيل كافة الأنشطة الطلابية بالمعاهد

وطالب رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية، بالاهتمام بتفعيل كافة الأنشطة الطلابية بالمعاهد، وتفعيل دور الأخصائي الاجتماعي حيال تلك الأنشطة، متابعاً خطة تنفيذ أنشطة المسابقات الطلابية بالمعهد، كما اطلع على طرق تحضير المُعلمين، ومطابقتها للمناهج الدراسية، ومتابعة تسلم الكتب الدراسية الموجودة، ومدي الاهتمام بأعمال النظافة بداخل المعهد.

وأكد «شهاوي»، على تكثيف الزيارات الميدانية على معاهد المنطقة خلال الفترة المقبلة، لمتابعة سير العملية التعليمية من بداية اليوم الدراسي وحتى نهايته، للوقوف على الإيجابيات والمعوقات، ورصدها للبحث والمناقشة، للعمل على حلها على الفور.

الاهتمام بفقرات طابور الصباح والإذاعة المدرسية

وشدّد، على متابعة أعمال النظافة بالمعاهد، والتأكيد على الاهتمام بفقرات طابور الصباح والإذاعة المدرسية، ومتابعة نسب الحضور الطلابي وحضور القوى العاملة بالمعاهد، وكذا الاهتمام بمتابعة المعاهد المرشحة للجودة، وتلبية احتياجاتها، وتذليل أي عقبات تُواجهها.