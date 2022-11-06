«الأمم المتحدة»: أكثر من 50 ألف شخص سجّلوا في قمة المناخ «COP27»

أكد بيان صادر عن سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية أن أكثر من 50 ألف شخص سجّلوا فى مؤتمر المناخ، ومن المتوقع أن يشاركوا فى المنطقة الزرقاء للمؤتمر، بخلاف آلاف آخرين فى المنطقة الخضراء. وأضاف البيان أن قمة شرم الشيخ للمناخ ستنطلق اليوم لمدة يومين، بحضور جميع رؤساء الدول والحكومات المشاركين بعد افتتاح القمة، وسيتم عقد الكثير من الموائد المستديرة بقيادة وحضور العشرات من قادة العالم، للتركيز على 6 موضوعات رئيسية، هى التحولات العادلة، والأمن الغذائى، والتمويل المبتكر للمناخ والتنمية، والاستثمار فى مستقبل الطاقة، والأمن المائى والتغيير واستدامة المجتمعات الضعيفة.

وتستضيف رئاسة «COP27» سلسلة من الأحداث فى الفترة من 9 إلى 17 نوفمبر تسلط الضوء على الحلول العملية لتحدى تغيّر المناخ واستكشاف مناهج لتوسيع نطاق تنفيذ هذه الحلول فى القطاعات الرئيسية مع جميع أصحاب المصلحة. وستُركز هذه الأحداث على الموضوع الشامل المتمثل فى تحويل التعهدات المتعلقة بالمناخ إلى عمل مناخى، سعياً وراء انبعاثات صفرية صافية، وتعزيز المرونة لأكثر الفئات ضعفاً، ومواءمة التدفّقات المالية مع هذه الأهداف.

ودعمت اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ المبادرات القطاعية فى قطاعات مثل الرياضة والأزياء والسياحة والأحداث والطيران وستُعلن عن طموح أكبر وتعاون متزايد لمواءمة هذه القطاعات مع أهداف اتفاق باريس.