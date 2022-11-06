وسائل إعلام عربية وعالمية: العالم ينتظر «اتفاقا تاريخيا» في قمة المناخ

أبرزت وسائل الإعلام العربية والعالمية انطلاق فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ «COP27» المقام بمدينة شرم الشيخ بمصر، واصفين القمة بأنها «لحظة فارقة» فى التعامل مع قضية التغير المناخى، وفرصة للتفاوض على «اتفاق تاريخى» لمجابهة التحديات المناخية.

«الجارديان»: أهمية خاصة لقمة المناخ هذا العام

من جانبها سلطت صحيفة «الجارديان» البريطانية الضوء على قمة المناخ «COP27» التى انطلقت أمس بمدينة شرم الشيخ، بحضور عدد كبير للغاية من قادة ورؤساء العالم، وقالت إن قمة المناخ هذا العام تتمتع بأهمية خاصة، حيث تأتى بعد عام شهد العالم فيه سلسلة من الكوارث المناخية غير المسبوقة.

وأضافت الصحيفة البريطانية: «الخسائر والأضرار التى لحقت بالمجتمعات الفقيرة تسببها التغيرات المناخية القوية، حيث تضرب الظواهر الجوية الشديدة كل ركن من أركان العالم، ويبدو كل عام أكثر رعباً من سابقه، وينهار المناخ بشكل أسرع بكثير حتى من أسوأ السيناريوهات، وحتى بالنسبة للدول الأكثر ثراء للتكيف والاستعداد بشكل مناسب».

وتحت عنوان «(27 COP ).. قمة شرم الشيخ بداية عهد جديد لمواجهة التغير المناخى»، نقلت صحيفة «البيان» الإماراتية فعاليات اليوم الأول من المؤتمر الأممى، وجاء فيه التأكيد بأن يوم 6 نوفمبر هو بداية عهد جديد، وتنفيذ الاتفاق المبرم فى قمة باريس 2015 وتعهدات قمة جلاسكو 2021 وشرم الشيخ هى عهد التنفيذ، فالوقت قد حان.

وقالت الصحيفة الإماراتية: «أشارت الجلسة التى شهدت انتخاب سامح شكرى وزير خارجية مصر لرئاسة COP27 إلى أن هناك جهوداً تُبذل لمواجهة التغير المناخى، ولكنها ليست بالقدر الكافى، مطالبة الجميع بأن نجد القدرة على التركيز لمواجهة تحديات التغير المناخى، وأنه على قادة العالم فى قمتهم شرح المسار المستقبلى لمواجهة التحديات المناخية».

فيما أبرزت شبكة «سى إن إن» الأمريكية كلمة وزير الخارجية سامح شكرى التى جاء فيها: «أتقدم إليكم بالشكر على اختيار بلدى مصر لاستضافة هذا الحدث الدولى الأهم والأكبر، وكلى ثقة أن مصر ستجد منكم كل الدعم والتأييد»، مشيراً إلى أن «مصر لن تدّخر جهداً فى هذا السبيل، وتوفير كل الظروف لكافة المشاركين للمساهمة فى إنجاح هذا الحدث المهم، والخروج بنتائج نتطلع إليها، وأتقدم بالشكر لرئاسة المملكة المتحدة، ولما بذلته من جهد فى دعم العمل المناخى العالمى».

ونقلت صحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية عن الرئيس عبدالفتاح السيسى تأكيده، عبر منشور على صفحته الرسمية، أن مصر تتطلع لخروج مؤتمر المناخ «COP27» من مرحلة الوعود إلى مرحلة التنفيذ بإجراءات ملموسة على الأرض.

وأضاف «السيسى»، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» أمس الأحد: «بكل فخر واعتزاز وتشرُّف بالمسئولية؛ أتطلع لافتتاح فعالیات الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة بمدینة شرم الشیخ (COP27) الإطاریة حول تغیر المناخ»، مشيراً إلى أن الدورة الحالیة من قمة المناخ تأتى فى توقيت حساس للغاية، يتعرض فيه العالم لأخطار وجودیة وتحدیات غیر مسبوقة، تؤثر على بقاء كوكبنا ذاته وقدرتنا على المعیشة علیه.

وتحت عنوان «مؤتمر المناخ 2022: انطلاق فعاليات قمة شرم الشيخ تحت عنوان (لحظة فارقة) لمواجهة التغير المناخى»، قالت شبكة «بى بى سى» البريطانية إن وزير الخارجية سامح شكرى دعا، خلال الجلسة، الدول المشاركة لإبداء الثقة خلال التفاوضات التى تجرى على مدار الأسبوعين المقبلين، قائلاً إنه «ليس من المفاجئ أن يُعقد مؤتمر هذا العام فى عالم يشهد اضطرابات سياسية، لكن هذه التحديات لا ينبغى أن تكون سبباً لتأخير الجهود الجماعية لمكافحة تغير المناخ».

«بي بي سي»: 197 دولة حول العالم تجتمع الآن في شرم الشيخ

وأضافت الشبكة البريطانية أن 197 دولة حول العالم تجتمع الآن فى شرم الشيخ بمصر، لحضور مؤتمر المناخ فى دورته الـ27، من أجل مناقشة سبل خفض انبعاثات الكربون، وإيجاد الحلول المناسبة لذلك.