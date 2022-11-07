اليوم.. افتتاح 4 مشروعات جديدة بكفر الشيخ ضمن احتفالات المحافظة بالعيد القومي

يفتتح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، صباح اليوم الاثنين، 4 مشروعات خدمية جديدة بمركزي «بيلا، والحامول»، ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي الـ66.

يحضر الافتتاح، عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، وجمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، وعصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، وأعضاء مجلس النواب، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

افتتاح 4 مشروعات خدمية جديدة بكفر الشيخ

ومن المقرر أن يتم افتتاح مدرسة حازق الإعدادية «إنشاء جديد» بإدارة بيلا التعليمية، ونادي المركزية الرياضي «ملعب خماسي - نجيل صناعي»، ووحدة طب الأسرة 13 الحفير، ومدرسة القرية 60 الخاشعة للتعليم الأساسي «إنشاء جديد» بإدارة الحامول التعليمية.

قال مصدر مسؤول داخل ديوان عام محافظة كفر الشيخ، لـ«الوطن»، إنه سبق وجرى افتتاح 7 مدارس جديدة بمراكز «كفر الشيخ، والرياض، ودسوق، وفوه»، بتكلفة إجمالية بلغت 68 مليون و158 ألف جنيه، مشيراً إلى أن افتتاح المشروعات الخدمية مستمر طوال شهر نوفمبر، على هامش احتفالات المحافظة بعيدها القومي الـ66.

الانتصار في معركة البرلس البحرية

ويوافق الرابع من نوفمبر ذكرى الانتصار في معركة البرلس البحرية، عام 1956م، ولهذا اتخذت محافظة كفر الشيخ هذا اليوم عيداً قومياً لها لوقوع هذا الحدث المهم على أرضها.