«أزهرية كفر الشيخ» تعلن أسماء الفائزين في مسابقتي القرآن الكريم والشعر

أجرى مكتب التربية الاجتماعية بإدارة رعاية الطلاب بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، مسابقة لإلقاء الشعر لطلاب المرحلة الإعدادية بنين، ومسابقة القرآن الكريم بالمرحلة الابتدائية للبنين والفتيات على مستوى المنطقة، صباح اليوم الأحد، وذلك ضمن خطة اتحاد طلاب المنطقة بمشاركة جميع الإدارات التعليمية الأزهرية.

طالب من كل مرحلة تعليمية

ومُثلت كل إدارة تعليمية أزهرية في المسابقة بطالب من كل مرحلة تعليمية؛ بعد أن تم عقد ذات المسابقة بمقر الإدارات التعليمية الأزهرية، وذلك تحت رعاية الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، وبإشراف وحضور حسام فتوح حماد، الوكيل الثقافي للمنطقة.

مسابقة إلقاء الشعر

وأسفرت نتائج مسابقة إلقاء الشعر للمرحلة الإعدادية بنين عن فوز الطالب مازن محمد فرحات، بالمركز الأول الطالب بمعهد دقلت الإعدادي، والذي تم تصعيده لحضور التصفية النهائية على مستوى الجمهورية بالقاهرة، وحصد المركز الثاني الطالب معاذ باسم إبراهيم، بمعهد إصلاح شالما الإعدادي، وجاء بالمركز الثالث عمرو جمعة علي السيد، الطالب بمعهد بيلا الإعدادي.

مسابقة القرآن الكريم

وعن نتائج مسابقة القرآن الكريم بالمرحلة الابتدائية «للفتيات»، أسفرت النتائج عن فوز الطالبة هاجر حمادة محمد، بالمركز الأول الطالبة بمعهد سيدي سالم الابتدائي، والتي تم تصعيدها لحضور التصفية النهائية على مستوى الجمهورية بالقاهرة، وحصدت المركز الثاني الطالبة يمنى أمين حاسم، بمعهد كفر الشيخ النموذجي، وجاءت بالمركز الثالث مريم رمضان عيد، الطالبة بمعهد الرياض الابتدائي.

أما عن نتائج «البنين» بمسابقة القرآن الكريم بالمرحلة الابتدائية، فقد أسفرت النتائج عن فوز الطالب عبد الرحمن السيد محمود بالمركز الأول الطالب بمعهد سنهور المدينة الابتدائي، والذي تم تصعيده لحضور التصفية النهائية على مستوى الجمهورية بالقاهرة، وحصد المركز الثاني الطالب السيد زغلول السيد، بمعهد سيدي غازي الابتدائي، وجاء بالمركز الثالث عبد الله رضا محمود، الطالب بمعهد بيلا الابتدائي.

ومن المقرر أن يتم تكريم الطلاب الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى بمكافآت مالية قيمة من قبل المنطقة، برئاسة الدكتور عبد الناصر شهاوي.