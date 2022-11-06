باحث أمريكي لقناة القاهرة الإخبارية: نقص المياه أحد التحديات الكبرى المرهقة للعالم

قال توماس دينج، باحث أمريكي متخصص في قضايا المناخ، إن نقص المياه واحد من التحديات الكبرى التي يواجهها العالم في الوقت الحالي نتيجة التغيرات المناخية، حيث أن التغيرات المناخية أحد الأسباب الرئيسية في نقص المياه في العالم.

وأضاف «دينج»، خلال لقاء عبر «سكايب» مع الإعلامية آية لطفي في برنامج «ملف اليوم» المذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن الحلول المطروحة في الوقت الحالي من أجل حل أزمة نقص المياه هي العمل على زيادة الوعي بأهمية المياه وضخ ذلك في التعليم إلى جانب العمل على الاستثمار في كل ما يخص الأمن المائي العالمي من أجل ضمان عدم نقص المياه في جميع أنحاء العالم خلال السنوات المقبلة.

وتابع الباحث الأمريكي، أن مؤتمر المناخ في نسخته الـ27 كان من المهم أن يعمل على ما توقف عليه المؤتمر السابق في جالاكسو، وهو التأكيد على ضرورة العمل وليس فقط الحديث والتصريحات فقط، «لا مزيد من الكلام أو الحدث بل يجب أن يرتقي الأمر على أفعال على الأرض».