وزير الطيران المدني لقصواء الخلالي: نستهدف استخدام الوقود الحيوي في الطائرات

قال الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، إنّ الوزارة تعمل على إدارة وتشغيل المطارات والسيطرة على استخدامات الطاقة فيها، إذ جرى العمل على استخدام الطاقة المتجددة، وتقليل استهلاك الطاقة الكهربائية من البترول والاعتماد على الطاقة الشمسية.

مصر للطيران تنقل 34 ألف راكب خلال COP 27

وأضاف عباس، خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء»، على قناة cbc: «في اتجاهنا إلى الاعتماد على الوقود الحيوي الذي يقلل كمية الانبعاثات التي تخرج من الطائرة، ونسعى إلى استخدام الوقود الحيوي في عام 2050 بالنسبة المحددة في الاتفاقيات الدولية حتى نكون مواكبين لإجراءات الدولة المصرية في مجابهة التغيرات المناخية».

مصر للطيران الناقل الرسمي لمؤتمر المناخ

وتابع وزير الطيران المدني: «مصر للطيران هي الناقل الرسمي لمؤتمر المناخ COP 27، إذ خططت لنقل 34 ألف راكب من الداخل والخارج، وسيّرنا رحلات خارجية إلى شرم الشيخ وأخرى داخلية».

وأكد أنه خلال الفترة الماضية وحتى انتهاء المؤتمر، هناك جهود عظيمة جدا من شركة مصر للطيران، التي تنظم رحلات تصل لأكثر من 10 رحلات يوميا».