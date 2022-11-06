«بي بي سي»: COP27 جاء في وقت يستغيث به كوكب الأرض من آثار التغيرات المناخية

سلط موقع هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، الضوء على افتتاح مؤتمر المناخ في مصر بمدينة شرم الشيخ cop27، وقالت إن افتتاح مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ بمصر جاء في وقت يرسل فيه كوكبنا إشارة استغاثة، إذ قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن الـ8 سنوات الماضية في طريقها لتكون الأكثر دفئا على الإطلاق.

ويكتسب المؤتمر أهمية كبيرة في ظل ما يعانيه العالم من أضرار جراء التغيرات المناخية خلال الفترة الأخيرة؛ سواء الدول التي تصنف بالنامية أو حتى المتقدمة، المسؤولة بدرجة كبيرة عن تغير المناخ.

تحذيرات من موجات حر غير مسبوقة

ويقدر العلماء أن درجات الحرارة العالمية ارتفعت الآن بمقدار 1.15 درجة مئوية منذ عصور ما قبل الصناعة، وقالوا إن السنوات الثماني الأخيرة كانت في طريقها لتكون الأكثر دفئًا على الإطلاق.

كما حذر التقرير من التأثيرات الأخرى واسعة النطاق للتغير المناخي، بما في ذلك تسارع ارتفاع مستوى سطح البحر، وخسائر قياسية في كتل الجليد، وموجات حر غير مسبوقة.

بدء فعاليات قمة المناخ غدا

ووفقا لـ بي بي سي، يبدأ COP27 فعليًا غدا الاثنين بحضور قادة العالم، ويلقي رؤساء الدول وقادة الحكومات خطابات مدتها خمس دقائق تحدد ما يريدون من القمة.