حظك اليوم برج الجدي الاثنين 7-11-2022 عاطفيا ومهنيا

القدرة على مواجهة المشاكل والصراعات من أهم ما يميز مولود برج الجدي المعروف بقدرته على التفكير المنطقي، ومهاراته في إيجاد حلول مبتكرة وغير تقليدية.

وفي التقرير التالي، يقدم موقع «الوطن» لمحبي متابعة تأثير حركة الفلك والكواكب والأبراج على حالة مواليد الأبراج السماوية، من أصحاب برج الجدي حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الجدي مهنيًا

قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، إن حظك اليوم على المستويين المهني والعملي لمواليد برج الجدي اليوم، القمر في منزل الحب يدعمك ويمدك بطاقة عاطفية مميزة في التعامل مع الشريك.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي، قالت «فؤاد»: تنطلق اليوم وتسعى لإنجاز أعمالك، وربما تقضي مع من حولك أوقات مميزة.

مشاهير برج الجدي

وأبرز نجوم هذا البرج، الممثل الكوميدي جيم كاري، والمطرب الكويتي نبيل شعيل، نيللي، ليلى علوي، نجوى فؤاد، شاعر العامية الراحل صلاح جاهين، والفنان محمود المليجي، والمغنية الإيطالية من أصول مصرية داليدا، والفنان صلاح ذو الفقار، والممثلة والصحفية روز اليوسف