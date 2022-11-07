حظك اليوم برج الحوت الاثنين 7-11-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الحوت من الشخصيات الحساسة والعاطفية، إذ يقدم المساعدة دون مقابل سواء مادية أو معنوية، ما يجعله عرضه للاستغلال في كثير من الأحيان.

وفي التقرير التالي، يقدم موقع «الوطن» لمحبي متابعة تأثير حركة الفلك والكواكب والأبراج على حالة مواليد الأبراج السماوية، من أصحاب برج الحوت حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحوت مهنيًا

قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، إن حظك اليوم على المستويين المهني والعملي لمواليد برج الحوت اليوم، القمر في منزل العلاقات يمدك اليوم باليقظة واللباقة وتتفهم من حولك كثيرا.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي، قالت «فؤاد»: تقترب بلطف ممن تحب، ولا تتردد في إظهار مشاعرك.

مشاهير برج الحوت

ومن مشاهير برج الحوت عالمة الذرة المصرية سميرة موسى، والشاعر أبو القاسم الشابي، والفنان الهندي عامر خان، والفنانة سلوى خطاب، الفنانة حنان مطاوع، والفنانة العالمية كوين لطيفة، والممثل خالد زكي، والفنان حمادة هلال، وأحمد السقا، والفنان الراحل محمد عبد الوهاب.