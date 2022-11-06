رئيس كينيا يغادر إلى مصر لحضور مؤتمر المناخ

سافر الرئيس الكيني ويليام روتو إلى مصر لحضور مؤتمر الأمم المتحدة للأطراف بشأن تغير المناخ والمنعقد في مدينة شرم الشيخ وفق نبأ بثه منذ قليل موقع «كي بي سي» الكيني.

ومن المتوقع أن يلقي الرئيس الذي يشغل منصب رئيس لجنة رؤساء الدول والحكومات الإفريقية المعنية بتغير المناخ بيان إفريقيا حول تغير المناخ في المؤتمر، وفق الموقع.

الانطلاق الفعلي لمؤتمر المناخ غدا

ويعتبر الانطلاق الفعلي لمؤتمر المناخ غدا، حيث يلقي قادة العالم كلمات لهم بشأن موقف التغيرات المناخية، وجهود مكافحتها، وتتواصل الكلمات أيضا في يوم الثلاثاء.

وبقية الأيام حتى يوم 18 نوفمبر تعقد عدد من ورش العمل والندوات وغيرها من الأنشطة بشأن ظاهرة التغيرات المناخية.