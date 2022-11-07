رئيس جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر في أول حوار له: لدينا برامج دراسية تؤهل لسوق العمل

جامعة طيبة التكنولوجية، صرح عظيم أنشئ على أرض الأقصر، بقانون رقم 72 لسنة 2019؛ ليغير وجه التعليم الجامعي في المحافظة، وتقع بمدينة طيبة شمال محافظة الأقصر، الجامعة تتبع وزارة التعليم العالي ومقامة على مساحة 130 ألف متر مربع، انطلقت الدراسة في جامعة طيبة التكنولوجية يوم 16 أكتوبر الماضي للعام الجامعي 2022ـ 2023، لأول مرة.

«الوطن» أجرت أول حوار مع الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، أول رئيس لجامعة طيبة التكنولوجية، سألناه عن سبب إنشائها، وشروط القبول وتفاصيل أخرى وإليكم نص الحوار..

- في البداية نريد توضيح ماهي الجامعة التكنولوجية وما العائد من إنشائها؟

الجامعة التكنولوجية هي جامعة تقدم الخدمات التعليمية للطلاب وفق التخصصات التكنولوجية المطلوبة في سوق العمل وتتبع الجامعة وزارة التعليم العالي وبالتحديد المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي.

- كم عدد الكليات في الجامعة التكنولوجية؟

الجامعة تحوي كليتين هما كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، تطرح برنامجًا تكنولوجيا الصناعات الخشبية وتكنولوجيا التصنيع الغذائي، وكلية تكنولوجيا الخدمات السياحية والفندقية، تطرح برنامج تكنولوجيا خدمات السياحة والسفر وتكنولوجيا الخدمات الفندقية، كخطوة أولى لإنشائها ونتطلع في القريب العاجل إلى إنشاء 5 كليات جديدة تضم 20 برنامجًا، بعد توافر الإمكانيات المادية والبشرية، التي توافق احتياجات سوق العمل.

- ما المباني التي تضمها جامعة طيبة التكنولوجية؟

تضم الجامعة 3 معامل كيميائية بالإضافة إلى معامل الكمبيوتر، و4 ورش نجارة و4 قاعات تدريسية و4 مدرجات، و5 ملاعب خماسية ومتعددة، ومسجد ومسرح ومطعم وكافيتريا وفندق تعليمي ومطعم تعليمي، بالإضافة إلى سكن الطلاب وسكن الطالبات وسكن أعضاء هيئة التدريس.

الجامعة تقبل طلاب الثانوية العامة بنسبة 20%

- هل تقبل الجامعة طلاب الدبلومات الفنية بجانب الثانوية العامة؟

نعم تقبل الجامعة طلاب الثانوية العامة بنسبة 20%، وطلاب الدبلومات الفنية نظام الثلاث سنوات والخمس سنوات أو مايعادلها وكذلك طلاب الثانوية الأزهرية، وخريجي المعاهد المتوسطة بنسبة 80% من إجمالي عدد المقبولين.

- ما شروط الواجب توافرها في الطلبة المقبولين؟

ج: يجب أن يكون مجموع الطالب بنسبة لاتقل عن 85% من المجموع الكلي ولا يتم قبول الطالب فور تقدمه حيث يتم إجراء اختبارات للقبول تحدد موافقة الجامعة على قبول الطالب من عدمه.

الجامعة تمنح الماجستير المهني والدكتوراة المهنية في التكنولوجيا

- ما الشهادة الجامعية التي يحصل عليها الطالب فور تخرجه؟

يحصل الطالب على الدبلوم العالي التكنولوجي والبكالوريوس التكنولوجي في أي من تخصصاتها وكذلك تمنح الجامعة الماجستير المهني والدكتوراة المهنية في التكنولوجيا، وجميع التخصصات التي تدرس بالجامعة يمكنها أن تخدم الصناعات بالمنطقة الجغرافية المحيطة بها، مثلما الحال في الأقصر، إذ يتم عمل استبيان يوزع على المناطق الصناعية، والشركات والفنادق السياحية، يتم من خلاله تحديد احتياجات سوق العمل في المحافظة، فالتخصصات الدراسية تختلف من جامعة تكنولوجية لأخرى حسب طبيعة كل محافظة سواء كانت سياحية أو صناعية أو تجارية.

- ما هى الرسوم المطلوبة للالتحاق بالجامعة؟

تبلغ تكلفة الرسوم المطلوبة للالتحاق بالجامعة 10000 جنيه، يتم تسديدها على دفعتين.

- ما مدة الدراسة في الجامعة؟

ج: مدة الدراسة في الجامعة تصل لـ4 سنوات، عامين دراسيين يحصل بعدهما الطالب على دبلوم مهني فوق المتوسط مع إمكانية العمل بعد ذلك مباشرة، ويمكن للطالب استكمال الدراسة لمدة عامين آخرين، للحصول على درجة البكالوريوس المهني في التكنولوجيا.

يذكر أن الأستاذ الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، أول رئيس لأول جامعة تكنولوجية في الأقصر، كان يشغل منصب عميد كلية هندسة الطاقة بجامعة أسوان خلال الفترة الماضية وتولى العديد من المناصب الإدارية بجامعة أسوان.

وحصل الدكتور عادل زين، على بكالوريوس هندسة القوى الكهربية في عام 1995 ثم عمل معيدا في كلية الهندسة ثم حصل علي درجة الماجستير في الهندسة ثم حصل على درجة الدكتوراه في الهندسة الكهربية في عام 2005، ولديه أكثر من 50 بحثا، كمل شغل منصب رئيس قسم هندسة الجهد الفائق ثم وكيلا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ووكيلا لشئون التعليم والطلاب، ثم عميدا لكلية هندسة الطاقة وتقلد أيضا العديد من المناصب الإدارية بالجامعة وحاز على العديد من الجوائز العلمية.