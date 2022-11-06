العثور على جثة شاب في حالة تعفن بالبحيرة.. «تطفو على مياه إحدى الترع»

عثر اليوم الأهالي دمنهور بمحافظة البحيرة، علي جثة شاب مجهول الهوية في حالة تفعن ملقاة بمياه ترعة الخندق أمام كوبرى المهندس وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى دمنهور التعليمي تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة

تقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطار من مأمور مركز شرطة دمنهور يفيد ببلاغ الأهالي بالعثور على جثة طافية بمياه ترعة الخندق أمام كوبرى المهندس بدائرة مركز شرطة دمنهور.

الأجهزة الأمنية تنتقل إلى مكان الحادث

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث، تبين لضباط مباحث مركز دمنهور أن الجثة في حالة تعفن رمى لشاب في العقد الثالث من العمر.

مناظرة جثة الشاب

وبمناظرة الجثة بعد استخراجها من المياه تبين عدم وجود إصابات ظاهرية وتحرر المحضر اللازم بالواقعة للعرض علي النيابة العامة.

ووجهت جهات التحقيق بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وبيان أسباب الوفاة والأداة المستخدمة وتحليل الـ DNA وتكليف المباحث بالنشر عن الجثة.

كما وجه مدير أمن البحيرة، بسرعة تشكيل فريق بحث جنائي لكشف غموض الحادث وفحص بلاغات التغيب بالمراكز والمحافظات المجاورة.