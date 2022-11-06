أمين مساعد «حماة الوطن»: استضافة COP27 نجاح تاريخي للدولة المصرية

عبر علاء صديق الأمين المساعد لأمين عام المواطنة بحزب حماة الوطن، عن سعادته الكبيرة باستضافة مصر قمة المناخ COP27، التي تعد نجاحا تاريخيا للدولة المصرية، وفخر لكل مصري ومصرية، وأن الشعب المصري العظيم الأبي وقيادتنا الحكيمه، ترحب بجميع ضيوف COP27، التي تستضيفها الدولة المصرية، بمدينة شرم الشيخ المصرية.

وانطلقت أعمال قمة مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي، بمشاركة وفود من نحو 200 دولة ومنظمة مَعنية بشؤون البيئة والمناخ، بعد عام قاس شهد كوارث مرتبطة بتقلبات الطقس جعلت الحاجة ماسة إلى إجراءات ملموسة، وهو الحدث الأهم والأكبر الذي يستهدف اعتراف الدول الكبرى بمسئولياتها إزاء التغيرات المناخية.

مصر تسطر تاريخا جديدا لمنطقة الشرق الأوسط

وأضاف في بيان، أن مصر تسطر تاريخا جديدا لمنطقة الشرق الأوسط والدول العربية والإفريقية، وتحقق المعادلة الصعبة لتحقيق التنمية المستدمة والمتطورة، في ظل تحديات عالمية غير مسبوقة، وتغير في الخريطة الذهنية لزعماء وشعوب دول العالم.

وقال إن التحدي الأكبر لعالمنا بعد أزمة كورونا، هو تغير المناخ والآثار السلبية للانبعاث الحراري وتلوث البيئة، وهي مصر عاصمة العالم، التي ستظل مهد التاريخ والحضارات، وأن قمة المناخ COP27، تساعد العالم للخروج من أزمة عالمية، تهدد بالفعل زوال أوطان وبلاد بأكملها من على الخريطة وتهدد البشرية.

مصر أصبحت قاطرة الاقتصاد الأخضر

وأوضح أن مصر أنشأت بالفعل المشروعات القومية بداية الإنطلاقة إلى العالمية التي تحافظ على بيئة نظيفة، ويعد أبرزها المنطقة الاقتصادية بمحور قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة بالإضافة إلى «14 مدينة» أربعة عشرة مدينة صديقة للبيئة، ويعاد تطوير خمسة آلاف قرية «مشروع حياة كريمة»، وهو أكبر مشروع في العالم، يستفاد به ما يقرب من «60 مليون مواطن»، بالإضافة إلى استصلاح مليون ونصف فدان ومشروع الدلتا الجديدة، فضلا عن وسائل النقل ومشروع القطار الكهربائي، وهو أكبر مشروع نقل في العالم يتم تنفيذه لربط المحافظات المصرية، أن مصر أصبحت قاطرة الاقتصاد الأخضر.