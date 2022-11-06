متحدث «الصحة» لـ محمد الباز: مستشفى ميداني متكامل داخل نطاق مؤتمر COP27

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن الوزارة منذ بداية العام تتجهز وتستعد وتقوم بعمل مناورات وترتيبات على المستويين الوقائي والعلاجي، استعدادا لمؤتمر المناخ COP27.

عبدالغفار: هناك أعداد كبيرة من السياح التي لم تتوقف عن زيارة المدينة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، في برنامج «آخر النهار» المذاع عبر فضائية «النهار»، أن مدينة شرم الشيخ تستقبل 40 ألف زائر لحضور المؤتمر، من رؤساء ووزراء وملوك، بالإضافة إلى أعداد كبيرة من السياح التي لم تتوقف عن زيارة المدينة.

وأكد على استعداد وزارة الصحة على أعلى مستوى لتقديم الخدمات والإسعافات الطارئة، من خلال منظومة معلوماتية واحدة مميكنة، على مستوى خدمات المستشفيات ومكافحة العدوى والحشرات والقوارض.

ولفت إلى أن منظومة الإسعاف بها 115 سيارة إسعاف مجهزة تجهيز كامل، ويوجد مستشفى ميداني متكامل، داخل نطاق المؤتمر، تستطيع تقدم خدمة من المستوى الثاني في نفس موقع انعقاد المؤتمر، وهي مستشفى أخضر يعمل بالطاقة النظيفة.

وبالنسبة لجائحة كورونا، أوضح أن الإجراءات الاحترازية ترتبط بقسمين، الأول رفع الإجراءات الاحترازية، واشتراط الحصول على مسحات سلبية للوافدين، والثاني ارتداء الكمامات في الزحام، مع تطعيم 18 ألف من العاملين في الفنادق بجرعة منشطة من لقاحات كورونا، وتطعيم 11 ألف و200 من مقدمي الطعام ضد التهاب الكبد الوبائي فيروس سي.

وختم: «الجائحة لم تنتهِ بعد، لكن الدول تعمل على تخفيف الإجراءات الاحترازية مع رفع معدلات التطعيم».