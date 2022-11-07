رئيس «المصرية للمطارات» لـ قصواء الخلالي: أعداد السياح شهدت زيادة كبيرة في الفترة الأخيرة

قال اللواء أحمد منصور، رئيس الشركة المصرية للمطارات، إن الشركة مسئولة عن جميع مطارات مصر عدا مطار القاهرة، مشيرًا إلى أن مصر بها 23 مطارا، وعندما أعلن عن استضافة مصر لقمة COP 27، وجهت القيادة السياسية ووزارة الطيران المدني بمواكبة الحدث، موضحا «أعداد السياح شهدت زيادة كبيرة في الفترة الأخيرة ونتوقع زيادتها بعد قمة المناخ cop 27».

منصور: جرى رفع الزيادة الاستيعابية لمطار شرم الشيخ

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء»، على قناة cbc: «عملنا على مواكبة الحدث عن طريق تطوير المطارات المصرية، فمطار شرم الشيخ له سعة استيعابية، والأعداد ستزيد في المؤتمر وبعده، لذلك جرى رفع الزيادة الاستيعابية لمطار شرم الشيخ من 7.5 مليون راكب إلى 10 ملايين راكب».

وتابع: «عملنا على تطوير الممرات لاستقبال طائرات بأحجام وأشكال أكبر، وطورنا ممرات شرم الشيخ كلها، وأنهينا هذه العملية بتوقيتات متزامنة، ولم نشعر الركاب في المطار بأننا نطور وغلق بعض الممرات ونفتح الأخرى، كما رفعنا الطاقة الاستيعابية لمواقف الطائرات بنسبة 30% لاستقبال السياح وزائري مصر».

وأوضح رئيس الشركة المصرية للمطارات، أن بعض المشكلات التي رصدت في عدد من المطارات مؤخرًا، قد يكون سببها التصميم القديم أثناء إنشاء المطار منذ زمن طويل، إذ أنه مع إنشاء مطار جديد يتم مراعاة كافة الأمور الخاصة باستدامة المطار، ذلك من أجل توفير الراحة القصوى للركاب.

وأشار إلى أن أهم ما يقدمه المطار للركاب هي الراحة القصوى، وذلك فور وصول الطائرة وإنهاء إجراءاته بأقل وقت ممكن، «الموضوع ده مهم، وبنراعي ده في إنشاء المطار ذات نفسه».

واستطرد: «مع إنشاء المطار الجديد اللي هيخلص في شهر 7 عام 2023 راعينا فيه أن الراكب ميشوفش أي مشكلة، وميعديش بمشاكل كتير، وفي خط سيره راعيناه في إنشاء المطار، بحيث أن الراكب يوصل لشنطته بأسرع ما يمكن ويركب الطيارة».

وأكد أن مطار شرم الشيخ الدولي جرى تزويده بكراسي خاصة لذوي الهمم، بأعداد كبيرة وكراسي كهرباء لمساعدة ذوي الهمم، «الكراسي الكهرباء ماكنتش ظاهرة في مطارات قبل كده، لأن الراكب مش بيكون عايز حد يرافقه وبيحب يتجول براحته في المطار، وإحنا وفرنا ده ليه».