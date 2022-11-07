ظهور 4 قروش مسالمة على شواطئ الغردقة.. والسياح يلتقطون صورا لها

شهدت شواطئ الغردقة ظهورا نادرا لعدد 4 قروش من أنواع التيب شارك وجيتار من الحجم الصغير لا يتجاوز طولها متران يحيط بها مجموعة كبيرة من أسماك البياض والتونة، وكأنها لوحة طبيعية جذبت السائحين الأجانب الذين حرصوا توثيق ذلك بمجموعة صور فريدة، معربين عن سعادتهم بظهور القروش الصغيرة الحجم الهادئة من الأنواع النادرة المسالمة.

4 قروش نادرة على شواطئ الغردقة

قال أحمد بيجو منظم رحلات بحرية، سجلت كاميرا عدد من الغطاسين ظهور قروش من أنواع تيب شارك وجيتار أثناء رحلة غطس برفقة عدد من السائحين من جنسيات مختلفة من دول إنجلترا وأمريكا وسلوفينيا وسويسرا على متن لانش سياحي على شواطئ الغردقة أثناء رحلة غطس، حيث استمتع السائحون الأجانب بمهشد القروش الأربعة والشعاب المرجانية الملونة ومن حولها مجموعة كبيرة من الأسماك الملونة وأسماك من أنواع البياض والتونة.

29 نوعًا من أسماك القرش في البحر الأحمر

بحسب الدكتور أحمد غلاب مدير المحميات الشمالية بالبحر الأحمر فهناك 29 نوعًا من أسماك القرش في مياه البحر الأحمر، والقروش التي ظهرت بشواطئ الغردقة من نوع التيب شارك والجيتار وهي نادرة الظهور ومن النوع المسالم الهادئ وظهورها في مجموعات يدل على نظافة البيئة البحرية وتعافيها يعد ذلك مؤشرا إيجابيا للحياة البحرية في البحر الأحمر مما يجذب السائحين لشواطئ الغردقة ومرسى علم بمحافظة البحر الأحمر.