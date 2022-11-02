مطارا الغردقة ومرسى علم يستقبلان آلاف السائحين من جنسيات مختلفة

يستقبل مطارا الغردقة ومرسى علم، اليوم الأربعاء، آلاف السائحين على متن 109 رحلات طيران سياحية منتظمة وشارتر، قادمة من مطارات أوروبا، وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات، وسط إجراءات أمنية واحترازية ووقائية ومراجعة الإجراءات الأمنية بصالات الوصول والاستقبال وتفتيشات على أعلى مستوى.

مرسى علم والغردقة تستقبلان آلاف السائحين

وكشف مصدر ملاحي في تصريحات لـ«الوطن»، أن مطار الغردقة سيستقبل 98 رحلة طيران، فيما يستقبل مطار مرسى علم 11 رحلة طيران، بحسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات.

بدء الموسم السياحي الشتوي

وأكد عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر، أن حركة تشغيل رحلات الوصول بمطاري الغردقة الدولي ومرسى علم الدولي، تواصل ارتفاعها مع بدء الموسم السياحي الشتوي، ويستقبلان آلاف السائحين يوميًا من أسواق سياحية مختلفة.

وأشار الخبير السياحي بالبحر الأحمر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن السياحة الألمانية والتشكية والبولندية والأيطالية، تتصدر قائمة الأكثر وصولًا بالفنادق والمنتجعات السياحية المصرية.