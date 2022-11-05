آلاف السائحين يصلون الغردقة ومرسى علم اليوم.. أعلى معدل رحلات

سجلت مطارات الغردقة ومرسى علم الدولي بمحافظة البحر الأحمر، اليوم السبت، أعلى معدل وصول رحلات طيران خلال الأسبوع، حيث من المقرر وصول 179‪ رحلة طيران قادمة من مطارات أوروبا، تقل آلاف السائحين، وسط إجراءات أمنية احترازية ووقائية.

وكشف مصدر ملاحي، في تصريحات لـ«الوطن»، أن اليوم السبت هو الأعلى وصولا لرحلات الطيران السياحية إلى مطارات الغردقة ومرسى علم، إذ يستقبل مطار الغردقة الدولي 142 رحلة طيران، ‪ ومطار مرسي علم نحو 37 رحلة طيران قادمة من مطارات دول أوروبا تقل الآلاف السياح الأجانب من مختلف الجنسيات.

الغردقة ومرسى علم تستقبلان آلاف السياح الأجانب

من جانبه، أشار محمد عيد الخبير التسويق السياحي بالبحر الأحمر، إلى أن الغردقة ومرسى علم أصبحت وجهة سياحية مفضلة لدى الآلاف السائحين حول العالم، وذلك لما تملكه المدن من فنادق ومقومات طبيعية وسياحية هائلة.

وأكد الخبير التسويقي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن السياحة في الغردقة ومرسى علم تستقبل أسواق سياحية متنوعة من حوالي أكثر 15 جنسية أجنبية، على رأسها ألمانيا وإيطاليا والتشكيك وبولندا، بالإضافة إلى أسواق سياحية جديدة مثل لاتفيا ومقدونيا والنمسا والنرويج.