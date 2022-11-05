9 صور ترصد احتفالات فنادق الغردقة بعيد الحب.. تورتة وعصائر باللون الأحمر

احتفلت فنادق الغردقة بعيد الحب الذي يوافق الرابع من شهر نوفمبر من كل عام، بمشاركة السياح ونزلاء ورواد الفنادق السياحية، حيث اكتست الفنادق باللون الأحمر والبالونات والورود الحمراء وتم تنظيم «بوفيه» خاص لهذه المناسبة، وتورتة وعصائر باللون الأحمر وقلوب حمراء وارتدى السائحون الملابس الحمراء وتبادلو التهاني مع العاملين بالقطاع السياحي.

احتفلات فنادق الغردقة بعيد الحب

وقال سامح جمعة نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة فنادق سياحية، إن الغردقة شهدت احتفالات عيد الحب بمشاركة السياح الأجانب، وأعدت الفنادق احتفالًا خاصًا لهذه المناسبة وارتدي السائحون والملابس الحمراء واكتست الفنادق باللون الأحمر والورود الحمراء وسط تبادل التهاني وحرص السياح على التقاط الصور ونشرها على السوشيال ميديا مما يساهم في عمل دعايا سياحية لفنادق الغردقة.

تورتة وعصائر في عيد الحب

وحسب مصطفى حفناوي شيف عمومي بفنادق الغردقة تم إعداد بوفيه خاص في وجبة العشاء واكتست المطاعم باللون الأحمر وإعداد كميات كبيرة من التورتة بالقلوب الحمراء وعصائر حيث لاقي ذلك قبول وإعجاب السياح ورواد الفنادق من المصريين والأجانب.

عيد الحب المصري

من جانبه، قال محمد حمدي مدير فندق سياحي بالغردقة، إن الفنادق تشارك المصريين احتفالات عيد الحب في 4 نوفمبر من كل عام، حيث احتفل المصريين بعيد الحب المصري قبل 48 عامًا، ويعود الاحتفال بعيد الحب للكاتب الصحفي الراحل مصطفى أمين ، والذي اقترح الفكرة ولا يقصد به الحب بين العشاق، ولكن الحب بمعناه الواسع الشامل كحب الله وحب الأسرة وحب الأصدقاء والعائلة.