التدخلات الخضراء لمبادرة «حياة كريمة».. تشجير وتثمير ومشروعات بيئية

في ظل الاهتمام العالمي والدولة المصرية بسلامة البيئة، كان لمبادرة حياة كريمة، دورها الفعال بتدخلاتها من أجل حماية الأكثر احتياجا، وكانت من ضمن هذه التدخلات إنشاء عدة مشروعات في جميع قرى محافظات مصر، منها: تبطين الترع والتوسع في الزراعة العضوية وتطبيق أنظمة الري الحديثة، والتشجير المثمر ومحطة معالجة النفايات وتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل والمخابز، والإضاءة الشمسية للمباني الحكومية، وغيرها.

ومن بين التدخلات الخضراء لمبادرة حياة كريمة:

- إنشاء وتطوير محطات مياه الشرب ومحطات المعالجة الثلاثية للصرف الصحي.

- توفير مصادر دخل مستدامة للأسر والفئات الضعيفة مع حماية البيئة في الوقت نفسه.

- إنارة الشوارع بالطاقة الشمسية والمصابيح الموفرة للطاقة.

- لأول مرة يتم تزويد القرى بشبكات ألياف بصرية.

- وحدات الغاز الحيوي.

- تطبيق معايير المباني الخضراء.

- تغطية المصارف وتبطين الترع.

- الإضاءة الشمسية للمباني الحكومية.

- التوسع في الزراعة العضوية.

- رصف الطرق المحلية وبناء الجسور.

- توصيل الغاز الطبيعي للمنازل والمخابز.

- تطبيق أنظمة الري الحديثة.

- التشجير المثمر.

- محطات معالجة النفايات.

ويأتي ذلك في إطار دور المبادرة الرئاسية حياة كريمة، في الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين خاصة في المناطق التي تعاني ضعف الخدمات.