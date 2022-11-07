مقتل 93 مسلحا وإصابة 135 آخرين جراء قصف سوري على مواقع «النصرة»

قصف سلاح الجو السوري، مواقع لـ«جبهة النصرة» الإرهابية، ما أسفر عن تصفية 93 مسلحا، بينهم القائدان الميدانيان صدام الددالي وعبد الله الأحمد وإصابة 135 آخرين.

وجاء القصف السوري، لمواقع «جبهة النصرة» الإرهابية، ردًا على هجوم نفذه إرهابيون باستخدام طائرات بدون طيار «مسيرات» على مواقع القوات السورية في «منطقة سلمى» بمنطقة وقف التصعيد في «إدلب» الواقعة شمال غربي البلاد.

تدمير نحو 40 طائرة مسيرة هجومية

وأشار «مركز المصالحة الروسي»، في سوريا، إلى أن الطيران السوري دمر معسكر تدريب للمسلحين وملاجئ تحت الأرض، وورشة لتجميع المسيرات، ومحطة إلكترونية متحركة ونحو 40 طائرة مسيرة هجومية.

وفي وقت سابق، لقي 5 جنود سوريون مصرعهم وأصيب 5 آخرين جراء هجوم لعناصر إرهابية، باستخدام طائرات بدون طيار «مسيرات» على القوات بمحافظة «اللاذقية» الواقعة غربي سوريا، فيما أعلنت «موسكو»، مقتل 12 مسلحا واعتقال 16 آخرين من تنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي خلال أسبوع بمحافظة درعا الواقعة جنوب سوريا.

دعوة اممية إلى الالتزام بوقف إطلاق النار شمال غرب سوريا

وأوضح «مركز المصالحة الروسي»، أن العناصر الإرهابية متورطة في اعتداءات ضد المدنيين، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.