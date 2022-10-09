هجوم صاروخي فاشل على قاعدة أمريكية في سوريا

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، وقوع هجوم فاشل بصواريخ من عيار 107، على قوات «واشنطن» وقوات شريكة في مجمع بمنطقة الرميلان شمال شرقي سوريا، مشيرة إلى عدم وقوع إصابات أو أضرار في الهجوم الصاروخي على مجمع شمال شرقي سوريا، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

900 جندي أمريكي يتواجدون في منطقة شرق سوريا الأمنية

وتتمركز القوات الأمريكية في سوريا منذ 2015، ولا يزال هناك حوالي 900 جندي أمريكي في منطقة شرق سوريا الأمنية في إطار «التحالف الدولي» التي تقوده «واشنطن» ضد تنظيم «داعش» الإرهابي، وفقا لما ذكرته إذاعة صوت المانيا «دويتشه فيله».

وقالت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان على موقعها الإلكتروني، إن في حوالي الساعة 10:12 مساء بالتوقيت المحلي في سوريا «09:12 مساءا بتوقيت القاهرة»، فشل هجوم صاروخي استهدف قوات «التحالف الدولي» بالقرب من منطقة «إنزال رومالين».

العثور على صواريخ إضافية في موقع الإطلاق

وأشارت القيادة المركزية الأمريكية، إلى عدم سقوط الصاروخ داخل المجمع، ولم تتضرر أي من المرافق أو المعدات. وتابع القيادة قائلة، إنه تم العثور على صواريخ إضافية في موقع الإطلاق.

وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية، أن قواتها تحقق في الهجوم.وكانت القيادة المركزية الأمريكية، أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري، مقتل 3 من كبار قادة تنظيم «داعش» الإرهابي، في غارتين جويتين منفصلتين نفذتهما القوات الأمريكية في سوريا.

وفي 19 سبتمبر الماضي، أشار إلى هجوما صاروخيا فاشلا بـ 3 صواريخ، استهدف قاعدة «القرية الخضراء» شمال شرق سوريا، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وفي أغسطس الماضي، تعرضت قاعدة «التنف» الأمريكية، بالقرب من نقطة التقاء الحدود السورية والأردنية والعراقية، لهجوم بطائرات بدون طيار.