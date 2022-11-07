عروض فرقتي سوهاج والإسماعيلية للفنون الشعبية تبهر وفود قمة المناخ «صور»

قدمت فرقة سوهاج للفنون الشعبية، تابلوهات من فن الرقص بالعصا أمام وزيرة الثقافة ومحافظ جنوب سيناء وجماهير من وفود الدول المشاركة بمؤتمر المناخ بشرم الشيخ ضمن فاعليات وزارة الثقافة على هامش مؤتمر المناخ.

تفاعل الأجانب مع العروض الفنية

وتفاعل الجمهور من الأجانب والعرب مع العروض الفنية لفرقة سوهاج وتلتها فرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية التي قدمت تابلوهات فنية عن تراث مدن القناة، ورقصات البمبوطية والسمسمية في السوق القديم بشرم الشيخ وتفاعل الحضور من ضيوف المؤتمر مع العروض الفنية.

مائة فعالية للثقافة

وصرح الكاتب محمد نبيل رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي، بأن هذه الاحتفالات تعد ضمن المائة فعالية لوزارة الثقافة على هامش مؤتمر تغير المناخ بشرم الشيخ بنسخته السابعة والعشرين.

يذكر أنه قد بدأت أولى حفلات الثقافة على مسرح السلام في اليوم الأول من بدء مؤتمر قمة المناخ بحضور وزير الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي ومحافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة وسط حضور جماهيري مكثف.

وشهد الحفل عرضا لفرق التنورة للفنون الشعبية ببورسعيد والعريش وأسوان وسوهاج للفنون الشعبية وفرقة الإسماعيلية والإسكندرية واختتمت فرقة الشرقية العرض الفني لمخيمات الحرف التراثية.