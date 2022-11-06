وزير الثقافة لـ قصواء الخلالي: نستهدف تعليم الأجيال الجديدة أهمية الحفاظ على البيئة

قالت نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، إن الوزارة وضعت برنامجا ثقافيا فنيا لحاضري قمة المناخ المنعقدة حاليا في شرم الشيخ، تم مراعاة أن يكون منوعا بين المحتوى الثقافي والفني على مستوى الجمهورية.

الكيلاني: نسعي لإرسال رسالة للأجيال الجديدة بأهمية الحفاظ على البيئة

وأضافت «الكيلاني»، خلال استضافتها ببرنامج «في المساء مع قصواء»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع على فضائية «cbc»، أن الوزارة على هامش مشاركتها في قمة المناخ تستهدف التوعية بأهمية الحفاظ على المناخ ومراعاة ثقافة التغير المناخي، ولإيصال رسالة للأجيال الجديدة مفادها أهمية الحفاظ على المناخ والبيئة.

الكيلاني: نظمنا مسابقة للأطفال حتى يعبروا عن مفهومهم للمناخ

واستطردت: «الفكرة دي اتوجدت عن طريق عدة محاور، أهمها بعض الندوات المهمة التي تم عقدها على مدار العام في المجلس الأعلى للثقافة وقطاعات الوزارة المختلفة، وكان فيه بعض المسابقات بالنسبة للأطفال زي المسابقة اللي اتعملت في المركز القومي لثقافة الطفل، وكان فيه مسابقة للأطفال حتى يعبروا عن مفهومهم للمناخ، وإزاي يحموا البيئة بالأفكار البسيطة بتاعتهم، وشوفنا حاجات مبهرة جدا».

وأوضحت أن الوزارة نسقت مع وزير التربية والتعليم لإدخال النشاط الفني بالمدارس، والذي سيكون له أثر توعوي إيجابي كبير على جميع الطلاب، مشيرةً إلى أنه سيتم تقديم عروض فنية بمسرح المنطقة الخضراء في شرم الشيخ بعد انتهاء جلسات مؤتمر المناخ يوميا.