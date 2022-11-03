وزير الثقافة الأسبق: الحوار الوطني يجمع شمل المجتمع ويعزز استقراره

قال الكاتب الصحفي حلمي النمنم وزير الثقافة الأسبق، إن الحوار الوطني جاء ليجمع شمل المجتمع المصري خلف كلمة واحدة ورأي واحد ليرسخ مفهوم الجمهورية الجديدة ونبذ كافة الخلافات بين القوى الوطنية من خلال المشاركة في وضع رؤى شاملة تخدم قضايا الوطن.

وأوضح «النمنم»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن توقيت إطلاق الحوار الوطني مناسب للغاية حيث استطاعت الدولة المصرية خلال السنوات الماضية أن تستعيد قوتها من جديد وتقضي على الإرهاب الذي انتشر في ربوع البلاد إبان حكم الجماعة الإرهابية.

المشروعات القومية

كما نجحت القيادة السياسية في رفع كفاءة البنية التحتية وتهيئة مناخ الاستثمار من خلال تشييد عدد من المشروعات القومية العملاقة بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير فرص عمل للشباب ومحاربة البطالة.

قرارات العفو الرئاسية

وتطرق وزير الثقافة الأسبق للحديث عن قرارات العفو الرئاسية التي صدرت من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي مشيرًا إلى أن جميع قرارات العفو الرئاسي التي صدرت خلال الفترة الماضية تؤكد صدق نويا الدولة في تحقيق أهداف الحوار الوطني المنشود والتي تتمثل في وضع رؤى توافقية من شأنها خدمة المجتمع المصري وتعزيز استقراره.