سقوط طائرة عسكرية سعودية نتيجة خلل فني.. ونجاة طاقمها الجوي

أعلنت «الرياض»، اليوم الاثنين، سقوط طائرة مقاتلة من طراز «إف -15 إس» بالمنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية؛ بسبب خلل فني أثناء مهمة تدريبية، مشيرة إلى نجاة طاقمها الجوي.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية، العميد الركن تركي المالكي، في بيان، إن الطائرة سقطت في الساعة 10:52 مساء أمس الأحد، بتوقيت المملكة «09:52 مساءا بتوقيت القاهرة»، نتيجة خلل فني أثناء مهمة تدريبية روتينية بمنطقة التدريب التابعة لقاعدة «الملك عبد العزيز الجوية»، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس».

وأضاف المالكي، أن لجنة تحقيق باشرت مهامها لمعرفة تفاصيل وأسباب حادث سقوط الطائرة المقاتلة.

نجاة الطاقم الجوي للطائرة المكون من ضابطين بعد استخدام كرسيي القفز

وأكد المالكي، عدم وجود أي إصابات أو خسائر على الأرض نتيجة سقوط الطائرة المقاتلة، وأشار المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية، إلى نجاة الطاقم الجوي للطائرة المكون من ضابطين، بعد استخدام كرسيي القفز.

وفي 16 أكتوبر 2018، سقطت طائرة عسكرية من طراز «هوك»، أثناء طلعة تدريبية في المنطقة الشمالية الغربية، ما أسفر عن مصرع طاقمها الجوي، وفقا لما ذكرته صحيفة «البيان» الإماراتية في ذلك الوقت.

تحطم طائرة عسكرية «إف 15» أثناء رحلة تدريبية في «عين دار الجديدة»

وفي سبتمبر 2004، تحطمت طائرة عسكرية سعودية من طراز «إف 15»، أثناء رحلة تدريبية في قرية «عين دار الجديدة» غرب مدينة الظهران، أسفرت عن مقتل قائدي الطائرة، وفقا لما ذكرته صحيفة «القبس» الكويتية.

وأوضح مصدر مسؤول في وزارة الدفاع والطيران السعوديبة في ذلك الوقت، إن الطائرة التابعة للقوات الجوية الملكية السعودية سقطت في منطقة التدريب بقاعدة الملك عبد العزيز الجوية في المنطقة الشرقية أثناء مشاركتها في تمرين «رماح الخليج 2».