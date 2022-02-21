تفاصيل استهداف مطار الملك عبد الله في السعودية.. طائرة حوثية مسيرة نفذت الهجوم

أعلن التحالف العربي إصابة 16 مدنيا بجروح، ثلاثة منهم في حالة خطيرة، وذلك بسبب هجوم شُن من خلال طائرة مسيرة، مساء اليوم، على مطار الملك عبد الله في منطقة جازان السعودية، كما أعلن التحالف، الذي يدعم الحكومة الشرعية في اليمن، عن تدمير الطائرة المسيرة، مبينا أنه جرى إطلاقها من قبل جماعة الحوثي من اليمن في اتجاه مطار الملك عبدالله، لكن شظايا حطام الطائرة المسيرة أدت إلى إصابة المدنيين الستة عشر.

إطلاق الطائرة المسيرة من صنعاء باتجاه مطار الملك عبد الله

وذكر بيان التحالف العربي أن الطائرة المسيرة قد أطلقتها جماعة الحوثي من مطار صنعاء، نحو مطار الملك عبد الله من أجل استهداف المدنيين، وكانت نتيجة العملية هي إصابة الستة عشر مدنيا، وهم من جنسيات مختلفة، مضيفا أن جماعة الحوثي تطلق هجماتها عبر الحدود من مطار صنعاء، وتابع البيان أن التحالف سيتخذ إجراءات، وسيرد بحزم من أجل تحقيق الحماية للمدنيين، وذلك ضمن إطار القانون الدولي والإنساني، وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن هناك ثلاثة ركاب من بين الجرحى، وهم في حالة صحية حرجة.

عملية عسكرية واسعة النطاق

وأضاف بيان التحالف العربي أن جماعة الحوثي لا تفهم إلا لغة القوة، وأنه حاليا تجري قوات التحالف استعدادات من أجل القيام بعملية عسكرية واسعة النطاق، من أجل أن تشعر جماعة الحوثي بالمعاناة بسبب إقدامها على استهداف المدنيين، في مطار الملك عبد الله، متابعا أن تلك العملية لن تتعارض مع مبادئ القانون الدولي، وفي بيان آخر، ذكر التحالف العربي أن هناك عمليات عسكرية يجري تنفيذها في شمال غرب اليمن، وتحديدا في محافظة حجة ضد جماعة الحوثي.