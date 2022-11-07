أمين «خبراء البيئة العرب»: ارتفاع حرارة الأرض درجتين يتلف 20% من القمح والذرة والأرز

أكد الدكتور مجدي علام أمين عام اتحاد خبراء البيئة العرب، أن العرب لديهم أجندة في قمة المناخ، التي انطلقت أمس في شرم الشيخ، نظرًا لأن همومهم ومشاكلهم واحدة ومتشابهة، مشيرًا إلى أن بعض الدول العربية لديها موارد طبيعية ومالية وبشرية، لافتًا إلى أن تكامل هذه العناصر سويًا يقدم باقة التعاون المشترك التي تؤدي للتنمية المستدامة بلا تلوث.

وكشف أمين عام اتحاد خبراء البيئة العرب، عن أن الأمن الغذائي من المقتضيات الأولى لأزمة التغير المناخي، لافتًا إلى أن زيادة درجة حرارة الأرض درجتين يحدث نقصا في القمح والذرة والأرز، بنسبة تصل لـ20%، معتبرًا أن التغيرات المناخية لها تأثير مباشر على الأمن الغذائي، مطالبًا بزيادة الزراعات المعتمدة على المياة المالحة.

الحكومات تضع التخطيط لأجندات المشاركة في شرم الشيخ

وأوضح «علام» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر حنفي، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الحكومات تضع التخطيط لأجندات المشاركة في قمة المناخ بشرم الشيخ، لافتًا إلى أن هناك اعتمادا على الشركاء الثلاثة «قطاع عام وقطاع خاص والمجتمع المدني»، معتبرًا أنهم يمثلون أنجح نماذج في هذا المجال.

وضرب مجدي علام مثلًا بمبادرة «حياة كريمة» التي تقدم خدماتها لصغار الفلاحين وذوي الملكيات الصغيرة من الأراضي الزراعية، مشيرًا إلى أنها تمثل نموذجا لمشاركة المجتمع المدني في التنمية المستدامة.

التغير المناخي يؤدي لهروب اللاجئين من الدول الفقيرة

وأشار إلى أن معظم الدول العربية يتركز فيها السكان داخل المدن، وهو ما أدى إلى ظاهرة «ترييف المدن» مطالبًا بالإبقاء على القرى حتى لا يتحول الريف لمناطق أقل نموًا، مؤكدًا أنها توصية عالمية.

وحذر مجدي علام، من عدم تعاون الدول الغنية مع الدول الفقيرة لمواجهة التغير المناخي، مشددًا على أن عدم التعاون سيسبب هروب مزيد من اللاجئين.