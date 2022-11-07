«إعلان ووهان» يدعو لتعزيز حماية الأراضي الرطبة: تتعرض لأعلى معدلات التدهور

دعا مؤتمر الأطراف المتعاقدة في «اتفاقية رامسار بشأن الأراضي الرطبة»، المعروف باسم COP14، إلى إجراءات عملية لتعزيز حماية الأراضي الرطبة، وتبنى الحضور خلال اجتماعهم في مدينتي «ووهان» الصينية و«جنيف» السويسرية، أمس الأحد، «إعلان ووهان»، الذي يأتي بالتزامن مع انعقاد قمة المناخ COP27 في شرم الشيخ، التي انطلقت فعالياتها أمس بحضور عالمي كبير، وتبدأ اليوم قمة الرؤساء التي يحضرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمشاركة العديد من رؤساء وقادة دول العالم.

40 % من النباتات والحيوانات تعيش في الأراضي الرطبة

ووفقا لموقع منظمة «الأمم المتحدة»، تغطي الأراضي الرطبة تغطي 6% فقط من سطح الأرض، و40% من النباتات والحيوانات بأنواعها تعيش أو تتكاثر في الأراضي الرطبة.

ودعا «إعلان ووهان»، إلى استخدام الحكيم والمستدام لـ الأراضي الرطبة، وتخفيف المخاطر الناشئة عن استمرار فقدان وتدهورها حول العالم، وفقا لما ذكرته وكالة «شينخوا» الصينية للأنباء.

تراجع الأراضي الرطبة الطبيعية في العالم بنسبة 35%

ولفت مؤتمر COP14، إلى تراجع الأراضي الرطبة الطبيعية في العالم بنسبة 35% منذ دخول «اتفاقية رامسار» حيز التنفيذ قبل نحو 50 عاما، ما يعرضها إلى أعلى معدلات الانحسار والتدهور رغم الجهود التي تتم لحمايتها، كما دعا المؤتمر إلى دعم التشريعات المتعلقة بالأراضي الرطبة، والحفاظ عليها، وتعزيز التعاون التقني العالمي وتبادل المعرفة.