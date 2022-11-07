وزير الري: طرح نتائج «أسبوع القاهرة للمياه» على قمة المناخ بشرم الشيخ

أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، أن المياه في قلب ملف العمل المناخي، مشيرًا إلى أن العالم لم يكن يهتم بالمياه ضمن التغيرات المناخية خلال السنوات السابقة، موضحا أنه يجب لفت الأنظار إلى أهميتها إذ تؤثر في جميع نواحي العمل المناخي، مشددًا على الارتباط الوثيق بين التغيرات المناخية والمياه.

التغيرات المناخية يتبعها تغيير جذري على الموارد المائية

وأوضح «سويلم» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج «من مصر»، المذاع عبر فضائية «cbc»، أنهم أقاموا أسبوع القاهرة للمياه بمشاركة ممثلين عن 40 منظمة دولية لمناقشة هذه الأزمة، لافتًا إلى استخلاص نتائج من هذا الأسبوع لطرحها على مؤتمر المناخ للفت أنظار العالم، مضيفًا: «مينفعش نتكلم عن المناخ من غير ما نلفت نظر العالم للمياه».

وشدد وزير الري على أن التغيرات المناخية يتبعها تغيير جذري على الموارد المائية بالزيادة أو النقصان سواء بحدوث فيضانات شديدة التطرف أو جفاف شديد التطرف مؤكدًا أنه يجب على الجميع أن يعمل لايجاد حل لهذه المشكلات في المستقبل ولمواكبة الزيادة في النمو السكاني عالميًا.