بالأرقام.. نسب تنفيذ مشاريع «حياة كريمة» في مركز الحسينية بالشرقية

تعمل المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» على الارتقاء بحياة المواطن المصري وتطوير الريف المصري، وذلك من خلال التعاون مع الجهات الحكومية المختلفة في توفير العديد من الخدمات المختلفة التي من شأنها تيسير أوجه الحياة على المواطنين في القرى المختلفة التابعة لـ«حياة كريمة»، تتراوح بين الخدمات التعليمية والترفيهية والصحية وغيرها لأجل توفير حياة كريمة للأهالي.

مبنى مجلس المدينة بالحسينية

وشهدت مدينة ومركز الحسينية بمحافظة الشرقية، عمل المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» على إنشاء العديد من المشاريع في 41 قرية من قرى المركز، منها العمل على إنشاء مبنى مجلس المدينة الجديد على مساحة 840 مترًا، وفقا لما ورد في بيان صادر عن المؤسسة، ويتكون المبنى من 5 طوابق بتكلفة مالية 8 مليون و795 ألف جنية وقد بلغت نسبة التنفيذ للمبنى 80 % حتى الآن.

رصف 4 شوارع

كما تعمل المبادرة الر ئاسية «حياة كريمة» على الانتهاء من أعمال رصف 4 شوارع بمركز الحسينية تتراوح أطوالهم، فيصل إجمالي الأطوال 6.7 كم وتكلفة إجمالية 9 مليون و254 ألف جنيه، وهذه الشوارع هي: شارع المركز والذي يبلغ طوله 1.5 كم وعرض 7م، شارع ترعة سراج والذي يبلغ طوله 2 كم وعرضه 14 م، شارع بورسعيد بطول 1.2 كم وعرض 6 م، وشارع المدارس بطول 800 م وعرض 10 م، وشارع الشادر بطول 1.2 م وعرض 6 متر.

أما عن ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، فقد وصلت نسب التنفيذ الكلية في هذا الملف إلى 80%.