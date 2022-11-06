«صرف الإسكندرية»: مشروعات «حياة كريمة» أولوية ملحة خلال الفترة القادمة

تابع المهندس محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، موقف المشروعات الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بالإضافة لتقدم الأعمال في تنفيذ الوصلات المنزلية التي تقوم بها الشركة، مشددا على أن تكون تلك المشروعات أولوية ملحة خلال الفترة القادمة، والتزام المقاولين بمراجعة مسئولياتهم والتأكد من الانتهاء من الوصلات وفقا للتوقيتات المحددة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، ورؤساء قطاعات ومديرو عموم المشروعات والتخطيط والمالية، مع مقاولي تنفيذ الوصلات المنزلية ببرج العرب.

مشروعات حياة كريمة تحظى باهتمام القيادة السياسية

وأكد «نافع» أن مشروعات مبادرة «حياة كريمة» تحظى باهتمام القيادة السياسية ومتابعة رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بصفة دورية لتطور اﻷعمال مع كافة الجهات التنفيذية.

إنهاء تنفيذ الوصلات المنزلية

وأشار إلى ضرورة التزام جميع المقاولين بإجراءات السلامة والصحة المهنية بكافة مواقع العمل، والاعتماد على المكون الوطني في تنفيذ مشروعات المبادرة، مطالبا بإنهاء تنفيذ الوصلات المنزلية في المشروعات التي تم الانتهاء منها في أقرب وقت، مع الالتزام بمعايير الجودة المطلوبة.